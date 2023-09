Rozwiązanie warstwy 2 Coinbase Base zyskuje zwiększoną przyczepność, przewyższa Solanę w TVL

Rozwiązanie do skalowania warstwy 2 oparte na Ethereum firmy Coinbase, Base, odnotowało gwałtowny wzrost całkowitej wartości od czasu jego uruchomienia w sierpniu. Po wyprzedzeniu Cardano i Cronosa statystyki DeFiLlama pokazują, że Base przewyższył Solanę.

Całkowita zablokowana wartość Base wzrosła do około 370,29 mln dolarów, podczas gdy miesięczny spadek Solany o 9,64% oznacza w momencie publikacji TVL wartość TVL na poziomie 310,43 mln dolarów. Co więcej, wzrost Base wyprzedził rywali takich jak Cardano. Kava, Pulsechain i Cronos.

Zdecentralizowana giełda (DEX) Aerodome posiada aktywa cyfrowe o wartości 97,83 mln dolarów, co czyni ją najlepszym projektem w Base. Na drugim miejscu znajduje się zdecentralizowany serwis społecznościowy friends.tech z 36,53 mln dolarów, a na trzecim miejscu znajduje się międzyłańcuchowa sieć Stargate z 24 mln dolarów w zablokowanych aktywach.

Giełda Aedrome, uruchomiona 28 sierpnia, umożliwia indywidualnym osobom zarabianie monet AERO, gdy przyczyniają się one do płynności. Projekt przyciągnął entuzjastów do 31 sierpnia, a tego dnia napłynęło 150 milionów dolarów. W dniu 2 września wartość TVL w dalszym ciągu rosła do 200 mln dolarów, po czym spadła o około 50% od wartości szczytowych.

Baza przyciągająca monety typu stablecoin

W ramach inteligentnej umowy Base zdeponowano około 115 993 548 USDC, co stanowi 27,2% aktywów platformy. Co więcej, eter owinięty w Coinbases (CBETH) stanowi 10% TVL. Rozwiązanie skalujące w warstwie 2 ma około 60 tys. aktywnych użytkowników i obsługuje 123 protokoły.

Baza pozostaje daleko w tyle za wiodącymi projektami. Na przykład Polygon ma około 780 milionów dolarów w TVL. Ethereum pozostaje liderem na tym froncie, z ponad 21,1 miliardami dolarów zamkniętymi w inteligentnych kontraktach.

Zrozumienie bazy Coinbase

Base to rozwiązanie skalujące warstwę 2 oparte na blockchainie Ethereum. Coinbase współpracował z Optimism, aby uruchomić Base, aby zapewnić opłacalną, przyjazną twórcom i bezpieczną platformę do tworzenia aplikacji w łańcuchu.

Kompatybilny z portfelem Coinbase i wszystkimi portfelami EVM, Base ma różne zastosowania, w tym wymianę tokenów, uruchamianie DAO, mostkowanie tokenów, zapewnianie płynności i aplikacje płatnicze.

