Bitcoin stoi w obliczu niepewności przed wygaśnięciem opcji o wartości 3 miliardów dolarów

Oczy wszystkich zwrócone są na nadchodzący miesięczny wygaśnięcie opcji, który przypada na 29 września i który obejmuje oszałamiającą kwotę 3 miliardów dolarów w opcjach na Bitcoin (BTC).

Kluczowym pytaniem jest, czy cena Bitcoina utrzyma się na poziomie 26 tys. dolarów przed wygaśnięciem opcji.

Nastroje na rynku Bitcoin przed wygaśnięciem

Wolumen obrotu Bitcoinem spadł ostatnio do poziomów nienotowanych od ponad pięciu lat, co daje jasny obraz stanu rynku. Pomimo rosnącego uznania Bitcoina w Chinach, aktywność handlowa na giełdach spot znacznie spadła. Spadek aktywności handlowej wynika przede wszystkim z rosnących obaw dotyczących perspektyw makroekonomicznych. Wygląda na to, że inwestorzy wykazują coraz większą awersję do ryzyka.

Co więcej, tradycyjne instytucje finansowe, takie jak JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM), przyjmują ostrożne stanowisko, a bank podobno zabrania transferów związanych z aktywami kryptograficznymi w ramach swojego działu detalicznego. Posunięcie to ma na celu ochronę przed potencjalnymi oszukańczymi działaniami, ale odzwierciedla także niepokój wśród tradycyjnych graczy dotyczący kryptowalut.

Indeks siły dolara (DXY) osiągający najwyższy poziom od dziesięciu miesięcy stanowi kolejny powód do niepokoju. Historycznie rzecz biorąc, indeks ten wykazywał odwrotną korelację z aktywami obciążonymi ryzykiem, często rosnąc, gdy inwestorzy szukali bezpieczeństwa w pozycjach gotówkowych.

Bycze oczekiwania i brak równowagi

Zbliżające się wygaśnięcie opcji o wartości 3 miliardów dolarów, które nastąpi 29 września, przyciągnęło znaczną uwagę społeczności kryptograficznej. Jednak w tej opowieści jest zwrot akcji. Chociaż otwarte zainteresowanie tymi opcjami wynosi obecnie 3 miliardy dolarów, bycze oczekiwania dotyczące wzrostu ceny Bitcoina do 27 000 dolarów lub więcej mogą się nie spełnić.

Brak równowagi pomiędzy opcjami kupna (kupna) i opcjami sprzedaży (sprzedaży) jest ewidentny, przy otwartym oprocentowaniu opcji kupna wynoszącym 1,9 miliarda dolarów w porównaniu do 1,1 miliarda dolarów opcji sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że jeśli w momencie wygaśnięcia Bitcoin pozostanie w pobliżu 26 300 dolarów, możliwe będzie wykonanie opcji kupna o wartości jedynie 120 milionów dolarów. Oznacza to, że prawo do zakupu Bitcoina na wyższych poziomach staje się bezużyteczne, jeśli cena w momencie wygaśnięcia pozostanie poniżej tych poziomów.

Potencjalne scenariusze ruchu cen BTC

Biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe i pozycje na opcjach, istnieją cztery prawdopodobne scenariusze:

Zakres od 25 000 do 26 000 USD: Przy 1400 wezwaniach w porównaniu z 19 300 opcjami sprzedaży wynik netto faworyzuje instrumenty sprzedaży o 430 mln USD.

Przy 1400 wezwaniach w porównaniu z 19 300 opcjami sprzedaży wynik netto faworyzuje instrumenty sprzedaży o 430 mln USD. Przedział od 26 000 do 27 000 USD: W tym przedziale 6200 opcji sprawdzających stawianych jest przed 12 600 opcjami sprzedaży, co daje przewagę instrumentom sprzedaży o 170 mln USD.

W tym przedziale 6200 opcji sprawdzających stawianych jest przed 12 600 opcjami sprzedaży, co daje przewagę instrumentom sprzedaży o 170 mln USD. Zakres od 27 000 do 27 500 USD: W tym przypadku 9 900 opcji kupna rywalizuje z 10 100 opcjami sprzedaży, co daje zrównoważony wynik pomiędzy opcjami kupna i sprzedaży.

W tym przypadku 9 900 opcji kupna rywalizuje z 10 100 opcjami sprzedaży, co daje zrównoważony wynik pomiędzy opcjami kupna i sprzedaży. Zakres od 27 500 do 28 000 USD: przy 12 000 wezwań i 8900 opcji sprzedaży wynik netto faworyzuje instrumenty kupna o 85 mln USD.

Aby byki Bitcoin wyrównały szanse, potrzebują 3,2% wzrostu ceny z 26 200 dolarów, podczas gdy niedźwiedzie wymagają jedynie skromnej 1% korekty poniżej 26 000 dolarów, aby 29 września zyskać przewagę w wysokości 430 milionów dolarów.

Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany cen Bitcoina i panujące nastroje na rynku, prawdopodobieństwo, że Bitcoin spadnie poniżej 26 000 dolarów do daty wygaśnięcia opcji, pozostaje wysokie.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.