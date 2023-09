Cena Makera (MKR) wykazuje stabilność przy zwiększonej aktywności użytkowników

Maker (MKR) wykazywał w ciągu ostatnich kilku miesięcy stały wzrost. Platforma analityczna Santiment pokazuje, że kryptowaluta odnotowała zwiększony udział użytkowników, a aktywne adresy osiągnęły szczyty w ciągu 10 tygodni.

Source – Santiment

Santiment wyjaśnił, że rozszerzone adresy oznaczają, że więcej użytkowników przyłącza się do platformy Maker. Co więcej, nowi gracze pozostają aktywni. To wzmocniło byczy trend Makera, wypychając go powyżej obszaru wartości 1500 dolarów.

Cena MKR wzrosła w ciągu ostatnich 16 dni o ponad 40%. W momencie publikacji alternatywny token zmienił właściciela za 1528,62 USD, co oznacza wzrost o ponad 7,35% w ciągu ostatniego dnia.

Ponadto wskaźnik Maker utrzymywał się na wysokim poziomie przez większą część września, osiągając ponad 14% w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Niemniej jednak Santiment przestrzegł przed obecnym napływem MKR na giełdy, co może sygnalizować nadchodzący masowy zrzut (w najbliższej przyszłości).

Maker w dalszym ciągu umacnia swoją dominację w sektorze zdecentralizowanych finansów (DeFi). Niedawno weszła na rynek Korei Południowej, umożliwiając inwestorom w regionie dostęp do innowacyjnego protokołu SparkLand.

Co więcej, analitycy postrzegają natywny MKR jako jeden z najlepszych alternatywnych rozwiązań, które mogą rozwijać się pomimo niepewności panującej na całym rynku. Jednakże entuzjaści Makera mogą śledzić rozwój sytuacji na całym rynku kryptowalut, aby ocenić przyszłe kierunki cen tokena.

Perspektywy rynku kryptowalut

Altcoin Maker wykazał się ostatnio odpornością, utrzymując pozycję wzrostową, nawet gdy szeroki rynek kryptowalut walczył z niedźwiedzim trendem. Tymczasem jego niedawny wzrost obniżył korelację z dominującym Bitcoinem, który ostatnio utrzymuje się w ograniczonym zakresie.

Bitcoin wzrósł o 0,18% w ciągu ostatnich 24 godzin i w czasie tej publikacji oscylował na poziomie 26 410 dolarów. Dynamika podaży aktywów stoi przed poważnym wyzwaniem w obliczu rosnącej presji ze strony górników BTC. Miles Deutscher, znany analityk, podkreślił kwestie stojące za dylematem Bitcoina.

Niektóre czynniki obejmują najwyższy poziom trudności wydobycia (wskaźniki skrótu ATH) i szybki wzrost kosztów. Wpłynęło to na zyski górników. Podczas gdy uwaga skupia się na kolejnym halvingu, Deutscher ufa, że górnicy mogą sprzedać swoje Bitcoiny.

Warto zauważyć, że górnicy już wysyłają ogromne ilości Bitcoinów na wymianę, co zwiększa dynamikę sprzedaży na rynku. Platforma Blockchain Glassnode wskazuje, że zasoby koparek wysyłane na giełdy kryptowalut osiągnęły najwyższy poziom w historii wynoszący 315%.

Source – Glassnode

Choć Bitcoin wzrósł w ciągu ostatnich 24 godzin, jego odczyty techniczne nadal odzwierciedlają znaczną presję sprzedaży. Takie wskazówki mogą uwypuklić, czego się spodziewać podczas nadchodzących sesji. Znaczący ruch w dół ze strony lidera rynku może pogorszyć perspektywy altcoinów, potencjalnie szkodząc krótkoterminowej wzrostowi Makera.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.