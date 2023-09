Prognozy cen Tron (TRX) w miarę kontynuacji boomu ekosystemu DeFi

W piątek cena Tron (TRX) kontynuowała niezwykły wzrost wraz ze wzrostem popytu na monetę. Podskoczył do najwyższego poziomu 0,090 dolara od 22 lipca. Zbliża się do najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 0,094 USD, co czyni go jedną z najlepiej radzących sobie głównych kryptowalut w tym roku.

Tron DeFi TVL osiąga rekordowy poziom

Tron osiągnął lepsze wyniki niż inne kryptowaluty dzięki dobrej wydajności swojego ekosystemu DeFi. Dane DeFi Llama pokazują, że całkowita zablokowana wartość DeFi (TVL) firmy Tron wzrosła do rekordowego poziomu ponad 6,8 miliarda dolarów. Tron rozpoczął rok od TVL o wartości ponad 4,7 miliarda dolarów.

Bliższe spojrzenie na jego ekosystem pokazuje, że wzrost ten jestnapędzany przez JustLend, protokół udzielania i zaciągania pożyczek. Wartość TVL tej sieci wzrosła w ciągu ostatnich 30 dni o ponad 30% i obecnie wynosi ponad 4,7 miliarda dolarów. Inni duzi gracze w ekosystemie to stUSDT i JustStables, których TVL przekracza odpowiednio 1,7 miliarda dolarów i 1,54 miliarda dolarów.

Inne dane pokazują, że Tron jest najbardziej aktywną kryptowalutą w branży. Jej monety stablecoin są wyceniane na ponad 44,5 miliarda dolarów, a liczba aktywnych użytkowników w ekosystemie wzrosła do ponad 1,47 miliona. Natomiast sieci takie jak Ethereum i BNB Chain mają znacznie mniejszą bazę użytkowników.

Tron radził sobie również dobrze ze względu na dobre wyniki USDD, monety stablecoin wprowadzonej na rynek w 2022 r. Stabilna moneta utrzymała swoją pozycję dzięki strategii nadmiernego zabezpieczenia.

Co najważniejsze, cena TRX wzrosła ze względu na dobre wyniki na rynku kryptowalut. Bitcoin wzrósł do 27 000 dolarów, podczas gdy XRP wzrósł do 0,052 dolarów.

Prognoza cen Trona

Wykres dzienny pokazuje, że cena TRX w ciągu ostatnich kilku miesięcy była zwyżkowa. Tron przekroczył ważny poziom oporu na poziomie 0,085 USD, najwyższy punkt z 28 lipca. Utworzył również kanał rosnący pokazany na zielono.

Tron przeskoczył powyżej 25-dniowej i 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), podczas gdy Indeks Siły Względnej (RSI) i Oscylator Stochastyczny (SO) przesunęły się powyżej poziomu wykupienia. Dlatego perspektywy dla monety są bycze, a kolejny poziom do obserwacji to 0,10 dolara. Stop-loss dla tej transakcji wyniesie 0,085 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.