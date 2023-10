Ceny Solany rosną w miarę wzrostu liczby otwartych transakcji przed procesem SBF

W poniedziałek cena Solany (SOL) kontynuowała wzrostowy wzrost, gdy na rynku rozprzestrzeniło się poczucie chciwości. W poniedziałek moneta wzrosła do najwyższego poziomu 24,47 dolara od 15 sierpnia. Wzrósł on o ponad 39% w stosunku do najniższego poziomu w tym miesiącu.

Gwałtowny wzrost zainteresowania otwartymi transakcjami SOL

Copy link to section

Cena Solany znajdowała się w silnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku tygodni wraz ze wzrostem popytu na token. Jednocześnie dane z rynku kontraktów terminowych pokazują, że w ostatnich dniach zainteresowanie Solaną wzrosło.

Zainteresowanie otwartymi pozycjami wzrosło w poniedziałek do 328 mln dolarów, najwyższego poziomu od 15 sierpnia tego roku. Osiągnął szczyt z najniższego poziomu 209 milionów dolarów 2 września. Większość tego otwartego zainteresowania dotyczy Binance i wzrosła do ponad 132,9 miliona dolarów. Następnie następuje Bybit. OKX, Bitget i dYdX.

Otwarte zainteresowanie jest ważnym wskaźnikiem obserwowanym przez inwestorów i traderów. Jest to liczba pokazująca liczbę nierozliczonych kontraktów na instrumenty pochodne na aktywa, które nie zostały rozliczone. Wyższa liczba jest zwykle znakiem pozytywnym.

Cena Solany podskoczyła przed nadchodzącym procesem Sama Bankmana-Frieda, o którym pisałam tutaj . Proces jest ważny dla Solany, ponieważ był to jeden z największych holdingów FTX i Alameda Research. FTX rozważa likwidację części swoich płynnych aktywów, w tym Solany, ponieważ chce zwrócić swoim klientom pieniądze.

Tymczasem cena Solany wzrosła, ponieważ całkowita wartość zablokowana (TVL) w DeFi gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wartość TVL wzrosła do ponad 1,15 miliarda dolarów. Wartość monet stablecoin w ekosystemie wynosi ponad 1,58 miliarda dolarów. Największe aktywa w ekosystemie to SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance i Lido.

Co najważniejsze, cena Solany wzrosła po przyjęciu przez Waszyngton ustawy o wydatkach krótkoterminowych, która zapobiegła zawieszeniu działalności rządu.

Prognoza cen Solany

Copy link to section

Wykres dzienny pokazuje, że cena SOL odnotowała silny powrót po spadku do minimum na poziomie 17,23 dolarów w dniu 11 września. Osiągnął szczyt na poziomie 24 dolarów, najwyższy poziom od 15 sierpnia. Moneta wskoczyła powyżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), podczas gdy indeks siły względnej (RSI) wskoczył do poziomu wykupienia wynoszącego 80.

Dlatego perspektywy dla Solany są optymistyczne, a kolejny poziom do obserwacji to 26,15 USD, czyli najwyższy punkt w styczniu, marcu i kwietniu. Ruch powyżej tego oporu spowoduje wzrost do maksimum na poziomie 32,32 dolarów (najwyżej z 14 lipca).

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.