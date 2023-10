Fundusze Crypto i Web3 Venture Fund maleją w obliczu przedłużającej się bessy

Platforma analityczna WuBlockchain zaprezentowała w poniedziałek swój wrześniowy raport dotyczący kapitału wysokiego ryzyka w zakresie kryptowalut. Statystyki wskazywały, że finansowanie VC dla przedsiębiorstw zajmujących się kryptowalutami i Web3 nadal malało, ponieważ przestrzeń aktywów cyfrowych doświadczyła nasilającej się niedźwiedziej tendencji.

Problemy z finansowaniem Crypto i Web3

Raport pokazuje, że liczba publicznie ujawnionych projektów inwestycyjnych w przestrzeni kryptowalut venture capital wzrosła o 3% od sierpnia 2023 r. do 77 we wrześniu. Niemniej jednak oznacza to spadek o 44% w porównaniu z wrześniem 2022 r., kiedy środki zebrano w ramach 138 projektów.

Co więcej, kryptowalutowy VC zebrał we wrześniu 510 milionów dolarów, co stanowi 24% spadek w porównaniu z 670 milionami dolarów w sierpniu i 72% spadek w porównaniu z 1,84 miliarda dolarów we wrześniu 2022 roku.

Tymczasem dominowały projekty infrastrukturalne i DeFi, które stanowiły odpowiednio około 30% i 22% wrześniowego finansowania. Kolejne projekty CeFi stanowiły 4%, natomiast GameFi i NFT 10%.

Source – WuBlockchain

TechCrunch ujawnił spadek finansowania Web3, ponieważ rynek kryptowalut przetrwał intensywną zimę. Inwestycje w nowe projekty Web3 gwałtownie spadły w trzecim kwartale w porównaniu z drugim kwartałem – to siódmy z rzędu kwartał spadków od szczytu finansowania venture capital w czwartym kwartale 2021 roku.

Startupy zebrały w trzecim kwartale około 1,3 miliarda dolarów, co oznacza spadek z 2 miliardów dolarów w pierwszym i drugim kwartale. Ponadto w trzecim kwartale 2022 r. kryptowaluty zebrały 4,5 miliarda dolarów, czyli znacznie więcej niż w trzecim kwartale 2023 r.

Tymczasem dane DeFiLlama pokazują, że finansowanie kryptowalut wzrosło we wrześniu do 353 mln dolarów, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu z sierpniem. Niemniej jednak inwestycje spadły o 78% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (wrzesień 2022 r.), kiedy sektor przyciągnął inwestycje o wartości 1,59 mld dolarów.

Source – DeFiLlama

Chociaż finansowanie venture capital dla start-upów zajmujących się kryptowalutami i Web3 pozostaje na niskim poziomie, DeFiLlama potwierdza, że niektórzy traktują bessę jako okazję do budowania. Doświadczeni gracze ufają, że wszystko zawsze zmieni się na lepsze.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.