W które kryptowaluty warto teraz zainwestować: Przegląd Shiba Memu

Na rynku kryptowalut nastąpił kolejny zastój po gwałtownych wzrostach, w wyniku których Bitcoin przekroczył 28,000 USD, a Ethereum osiągnął w poniedziałek maksima na poziomie 1,700 USD.

Czy może to być okazja, aby zainwestować w kryptowaluty? Shiba Memu (SHMU) to jeden z nowych projektów kryptowalutowych, który odnotował znaczny wzrost w ciągu ostatnich kilku tygodni. Co przyciąga inwestorów do jego przedsprzedaży, która do tej pory zebrała 3,58 mln USD?

Eksperci o kryptowalutach i perspektywach rentowności

Chociaż kryptowaluty pozostają gotowe do prawdopodobnego byczego odwrócenia z pozytywnymi wyzwalaczami zaplanowanymi na początek przyszłego roku, obecne prognozy sugerują, że ceny mogą dalej spadać. Wynika to z rentowności, które nadal gwałtownie rosną, a 10-letnie obligacje skarbowe USA osiągnęły poziom 4,927% po raz pierwszy od sierpnia 2007 roku.

Eksperci twierdzą, że rosnące rentowności mogą sprawić, że inwestorzy odejdą od postrzeganych jako ryzykowne aktywów, a prawdopodobną atrakcją będą nieco “wolne od ryzyka” możliwości dostępne gdzie indziej. To właśnie może mieć wpływ na ceny kryptowalut w perspektywie krótkoterminowej.

Jednak według ekonomisty Petera Schiffa dalszy wzrost rentowności obligacji, obserwowany w ciągu ostatnich kilku dni, może oznaczać zagładę dla banków. Sugeruje on, że perspektywy mogą sprawić, że Stany Zjednoczone rozpoczną największe luzowanie ilościowe (QE) “w celu sfinansowania największego ratowania banków”. Globalny strateg Euro Pacific Asset Management zauważył, że Fed musi wkroczyć, zanim wszystko się rozpadnie.

Tak więc, chociaż rosnące rentowności stanowią nową przeszkodę dla kryptowalut, ogólna odporność klasy aktywów cyfrowych sprawia, że większość inwestorów jest optymistycznie nastawiona do przyszłych perspektyw. Ten punkt widzenia nie tylko dobrze pasuje do Bitcoina, ale także do rynku altcoinów i wschodzących klejnotów, takich jak Shiba Memu.

Czym jest Shiba Memu?

Shiba Memu to nowy projekt kryptowalutowy, który ma na celu wykorzystanie sztucznej inteligencji i łańcucha bloków do zrewolucjonizowania inwestowania w monety meme. Podczas gdy niektóre z wiodących tokenów meme mają oszałamiające wartości kapitalizacji rynkowej, ogólna ocena jest taka, że brakuje im prawdziwej trakcji, ponieważ nie oferują prawdziwej użyteczności.

Sztuczna inteligencja pomoże Shiba Memu wprowadzić ten aspekt rynku do społeczności, z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP), analizą predykcyjną i modelowaniem wykorzystywanym do stworzenia potęgi marketingowej dla SHMU. Strategia będzie oparta na pulpicie nawigacyjnym AI, którego funkcjonalność ma na celu maksymalizację widoczności i zaangażowania w mediach społecznościowych i innych platformach.

Oprócz nabycia tokenów SHMU za pośrednictwem przedsprzedaży Shiba Memu, posiadacze będą mieli również szansę na zdobycie większej liczby tokenów. Obejmuje to zapewnienie płynności puli Shiba Memu i stakowanie. Jest to rodzaj narzędzia, które wzbudza zainteresowanie społeczności kryptowalutowej, a wielu uważa SHMU za jeden z tokenów do obserwowania w 2023 roku.

Zgodnie z tokenomiką Shiba Memu, inwestorzy będą mieli szansę kupić SHMU z 85% alokacji przedsprzedażowej z całkowitej podaży 1 miliarda.

Czy Shiba Memu jest dziś dobrym zakupem?

Dogecoin, Shiba Inu i Pepe, które eksplodowały na początku tego roku, to monety meme, które odnotowały niezwykłe zaangażowanie społeczności i adopcję. Nawet biorąc pod uwagę, że branża memów jest obecnie rynkiem o wartości 20 mld USD, prognozy dotyczące kryptowalut i sztucznej inteligencji sugerują, że zyski takie jak te obserwowane w przypadku PEPE sprawiają, że inwestorzy chcą nie przegapić kolejnego klejnotu, który trafi na rynek.

Cena SHMU w przedsprzedaży wzrosła z 0,011125 USD, rosnąc co 24 godziny o 18:00 GMT. Ale nawet przy tych zaprogramowanych wzrostach, Shiba Memu jest nadal wyceniana po okazyjnej cenie, a SHMU kosztuje obecnie 0,03160 USD.

Do czasu zakończenia przedsprzedaży, aby umożliwić handel tokenami na rynkach wtórnych, takich jak BitMart, cena SHMU wzrośnie o około 240% do 0,0379 USD.

Uruchomienie pulpitu AI i inne pozytywne zmiany dla Shiba Memu i szerszego ekosystemu kryptowalut mogą sprawić, że pierwsi inwestorzy będą liczyć na jeszcze wyższe zyski – szczególnie w przewidywanym roku hossy. Może to być zatem świetna okazja, biorąc pod uwagę, że cena SHMU może nie być tak niska jak obecnie.

