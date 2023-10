Shiba Memu (SHMU) stabilny pomimo bessy na rynku: oto dlaczego

W roku 2023 rynek kryptowalut utrzymał tendencję spadkową, a altcoiny nadal cierpią. Co więcej, tokeny meme, takie jak Dogecoin, straciły na atrakcyjności, jaką kiedyś miały z powodu nieustannych spadków cen. Podczas gdy dzikie akcje cenowe mogą być typowe dla memów kryptowalutowych, Shiba Memu chce zmienić narrację dzięki sztucznej inteligencji i konkretnej użyteczności.

Shiba Memu to rewolucyjna moneta meme wykorzystująca sztuczną inteligencję do wystarczającego marketingu i “może wykonać pracę 100 agencji marketingowych razem wziętych”. Jego unikalna oferta przyciągnęła graczy kryptowalutowych pomimo trwającej zimy. Altcoin zebrał 3,779.460.27 USD w przedsprzedaży, potwierdzając zaufanie inwestorów do SHMU.

Co jednak odróżnia Shiba Memu od Dogecoina, który nie przetrwał pomimo wsparcia ze strony CEO Tesli, Elona Muska?

Jak działa Shiba Memu?

Shiba Memu to nowy token meme, który wykorzystuje technologię AI do reklamowania się na całym świecie. Różni się od innych tematycznych monet cyfrowych. Jego strona internetowa wskazuje, że:

“W przeciwieństwie do innych tokenów meme, które wymagają znacznych wysiłków marketingowych ze strony zespołów ludzkich, aby zyskać na popularności, Shiba Memu stworzy swoje strategie marketingowe, napisze własny PR i będzie promować się w odpowiednich miejscach”.

Co więcej, Shiba Memu będzie codziennie uczyć się zaktualizowanych umiejętności marketingowych, zwiększając swój zasięg dzięki najwyższej klasy strategiom promocyjnym, aby zapewnić długoterminowy sukces.

Moneta meme z wieloma przypadkami użycia

Sektor monet meme wzrósł z 0 USD kapitalizacji rynkowej do ponad 20 mld USD w 2022 roku. Jednak aktywa o psiej tematyce osiągnęły gorsze wyniki niż rynki niedźwiedzi, a brak użyteczności wydaje się głównym wyzwaniem. Większość ludzi traktuje te memy kryptowalutowe jako urocze tokeny, które nie opierają się na niczym poza szumem.

Na przykład Shiba Inu stracił na wartości 34,01% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, podczas gdy Bitcoin wzrósł w tym czasie o 40%.

1-roczny wykres SHIB na Coinmarketcap

Tymczasem Shiba Memu rozwiązuje kwestie użyteczności w świecie meme coinów. Oprócz atrakcyjnej prezencji, Shiba Memu stała się lukratywną inwestycją, która może generować solidne zwroty dzięki funkcjom takim jak algorytmy przetwarzania języka naturalnego oparte na sztucznej inteligencji.

Co więcej, sztuczna inteligencja platformy wydaje się nieograniczona, ponieważ może wzmocnić marketing poprzez analizę nastrojów. Analizuje sieci społecznościowe i fora, aby odkryć negatywne nastawienie do Shiba Memu. Deweloperzy mogą wykorzystać te dane, aby zwiększyć swoje wysiłki marketingowe i usunąć obawy, które mogą mieć potencjalni posiadacze. Rewolucyjny mem obiecuje to, czego chce społeczność.

Czy warto kupić Shiba Memu?

W rzeczywistości branża kryptowalut pozostaje wysoce konkurencyjną areną, a Shiba Memu może być kolejnym trybikiem w spektrum aktywów cyfrowych. Jednak dwie rzeczy odróżniają SHMU od jego rywali. Oprócz tętniącej życiem społeczności, wykorzystuje sztuczną inteligencję do samodzielnego marketingu i ulepszonej użyteczności, co wyróżnia Shiba Memu.

W momencie publikacji Shiba Memu kosztowało 0,033400 USD. Pierwsi użytkownicy będą cieszyć się obniżonymi cenami, ponieważ wartość tokena rośnie codziennie o 18:00 GMT. Entuzjaści mogą również dołączyć do rozdań, aby wygrać imponujące nagrody.

Możesz odwiedzić stronę internetową Shiba Memu, aby dołączyć do przedsprzedaży.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.