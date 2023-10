Loom Network, BIG TIME i Memeinator są obecnie najbardziej popularnymi kryptowalutami

Świat kryptowalut tętni życiem dzięki trzem popularnym aktywom cyfrowym: Loom Network, BIG TIME i Memeinator.

Podczas gdy każdy z tych tokenów wnosi coś wyjątkowego, inwestorzy i entuzjaści uważnie monitorują ich ruchy cenowe i wydarzenia przedsprzedażowe.

Loom Network wzmacnia ekosystem Ethereum

Loom Network (LOOM) robi furorę w sferze kryptowalut ze względu na swoje innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów skalowalności w sieci Ethereum. LOOM działa jako rozwiązanie skalowania warstwy 2 dla Ethereum, umożliwiając szybsze i bardziej opłacalne transakcje.

Według najnowszych danych kurs LOOM wynosi 0,32 USD. W ostatnich tygodniach odnotowano stały trend wzrostowy, odzwierciedlający rosnące zainteresowanie rozwiązaniami warstwy 2 i ich potencjałem do złagodzenia przeciążenia Ethereum. W ciągu ostatnich 30 dni wartość tokena zwiększyła się aż o 714%.

Wykres cenowy Loom Network

BIG TIME to czołówka branży gier

BIG TIME (BIGTIME) nie jest typową kryptowalutą. Jest to natywny token wieloosobowej gry fabularnej, która łączy szybką walkę z kwitnącą gospodarką w grze. BIG TIME oferuje graczom możliwość posiadania, handlu i tworzenia zasobów cyfrowych w postaci niezbywalnych tokenów (NFT). To, co wyróżnia BIG TIME, to zaangażowanie w uczynienie elementów Web3 niewidocznymi dla graczy, zapewniając płynną rozgrywkę.

BIGTIME doświadczył znacznych wahań cen, a jego wartość wynosi obecnie 0,2425 USD. Warto zauważyć, że zaledwie dwa dni temu osiągnęła najwyższy w historii poziom 0,341 USD, co świadczy o entuzjazmie otaczającym tę wyjątkową kryptowalutę gamingową. W ciągu ostatnich 30 dni wartość monety wzrosła o 250%.

Wykres cenowy BIG TIME

Kilka głównych giełd kryptowalut, w tym Binance i BitGet, uruchomiło kontrakty wieczyste oparte na BIGTIME.

Memeinator zmienia krajobraz monet meme

Memeinator (MMTR) na nowo tworzy historię monet meme. Przyciągnął on uwagę swoją śmiałą misją zdominowania rynku monet meme i wyeliminowania słabszych tokenów. Wykorzystując technologię blockchain i sztuczną inteligencję, Memeinator ma na celu uporządkowanie chaotycznego świata monet meme poprzez wydawanie osądów na temat słabszych tokenów.

Postęp przedsprzedaży Memeinator

Przedsprzedaż Memeinator była niezwykła. W mniej niż 48 godzin przekroczyła ona próg 500,000 USD, katapultując się do trzeciego etapu przedsprzedaży.

To, co wyróżnia Memeinator, to jego zaangażowanie w społeczność, przy czym znaczna część MMTR została przeznaczona na konkursy i pule marketingowe. Zespół zaplanował również stopniową dystrybucję tokenów w przedsprzedaży, aby zagwarantować uczestnikom szerszy udział.

Przedsprzedaż Memeinator wystartowała po cenie 0,01 USD i szybko wyprzedała się w pierwszym etapie. Obecnie MMTR jest wyceniany na 0,011 USD, z potencjałem osiągnięcia 0,012 USD w miarę wzrostu zainteresowania.

Podsumowanie

Rynek kryptowalut stale ewoluuje, a te trzy tokeny pokazują, jak innowacje i unikalne podejście mogą prowadzić do niezwykłego sukcesu. Loom Network rozwiązuje obawy związane ze skalowalnością Ethereum, BIG TIME na nowo definiuje gry poprzez integrację NFT, a Memeinator ma za zadanie oczyścić przestrzeń monet meme.

Inwestorzy i entuzjaści uważnie monitorują te tokeny, ponieważ wywołują one poruszenie w swoich niszach.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.