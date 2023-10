BitGo przejmuje firmę zajmującą się oprogramowaniem HeightZero, aby usprawnić zarządzanie zasobami cyfrowymi

Komunikat prasowy pokazuje, że firma zajmująca się kryptowalutami BitGo kupiła HeightZero, co jest strategicznym posunięciem, które zapewni graczom instytucjonalnym efektywny dostęp do zasobów cyfrowych. HeightZero to platforma oprogramowania, która umożliwia zamożnym osobom inwestowanie w aktywa cyfrowe.

Chociaż podmioty nie ujawniły jeszcze szczegółów finansowych, transakcja pokazuje rosnącą atrakcyjność kryptowalut dla inwestorów instytucjonalnych. Co więcej, niektóre wiodące podmioty zajmujące się kryptowalutami chcą zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na monety cyfrowe ze strony głównych zarządzających majątkiem.

Rynek kryptowalut pozostaje spekulacyjny i charakteryzuje się szybkim tempem, co najwyraźniej wynika z najnowszych fałszywych wiadomości, w których Bitcoin wzrósł do 30 tys. dolarów, po czym spadł w ciągu kilku minut. Jednak szef BitGo, Mike Belshe, wierzy, że zatwierdzenie typu spot Bitcoin ETF przyciągnie do branży zarządzających majątkiem. Był także dumny ze współpracy z HeightZero, stwierdzając:

„Dziś platforma HeightZero jest powszechnie oceniana jako najlepsze rozwiązanie dla zarządzających majątkiem i umów SLA pracujących na rynku aktywów cyfrowych. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z HeightZero przez ostatnie kilka lat i być częścią ich niesamowitego rozwoju. To przejęcie oznacza podwojenie przestrzeni dla BitGo, HeightZero i naszych klientów. Z niecierpliwością czekamy na utrzymanie pozycji lidera HeightZero przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, ochrony i funkcji zapewnianych we wspólnych produktach. “

HeightZero pomaga zamożnym osobom w generowaniu wyciągów, automatycznych fakturach, równoważeniu portfela i opodatkowaniu. Większość doradców bada aktywa kryptograficzne, ale tylko nieliczni przeznaczają je na cyfrowe monety na rachunkach klientów, powołując się na bariery, takie jak problemy z opieką, ograniczone opcje inwestycyjne i niepowodzenia scentralizowanych instytucji.

Bezpieczne i wydajne zarządzanie zasobami cyfrowymi

Tymczasem HeightZero zaprojektowało swoje rozwiązania, aby zapewnić doradcom doświadczenie i możliwości w zakresie zarządzania zasobami cyfrowymi. Marc Nicholas z Arbor Digital Investment Management tak skomentował rozwój wydarzeń:

„Platforma technologiczna HeightZero w połączeniu z opieką BitGo na poziomie instytucjonalnym jest tym, czego potrzebują zarządzający aktywami, tacy jak my, aby bezpiecznie i skutecznie świadczyć nasze pełne uznaniowe usługi doradcom finansowym w USA. Jesteśmy dumni ze współpracy z partnerami takimi jak BitGo i HeightZero, którzy są zgodni z naszymi misji i nie pójdziemy na kompromis w sprawie bezpieczeństwa.”