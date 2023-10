Kryptowaluty wzrosły w poniedziałek, gdy cena Bitcoina ponownie zbliżyła się do 28,000 USD, a łączna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosła o ponad 2% do ponad 1,11 bln USD. Co najnowsza presja zakupowa, która sprawiła, że kryptowaluty zmieniły kolor na zielony w 24-godzinnym dzienniku, oznacza dla Shiba Memu (SHMU)?

SEC nie odwołała się od decyzji w sprawie Grayscale – co to oznacza?

Bitcoin wzrósł o ponad 3% na początku poniedziałku, osiągając maksima na poziomie 27,958 USD na głównych giełdach kryptowalut. Ruch ten sprawia, że BTC spodziewa się przebicia powyżej 28,000 USD i prawdopodobnie ponownego testu niedawnego obszaru w okolicach 28,600 USD.

Ten techniczny obraz wygląda na prawdopodobny, gdy rynek zastanawia się, co dalej z ETF BitcoinA po upływie terminu, w którym Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) może odwołać się od orzeczenia amerykańskiego sądu w sprawie oferty Grayscale dotyczącej konwersji funduszu Bitcoin Trust na spotOWY ETF. Natychmiastowa reakcja jest podobna do tej z końca sierpnia, kiedy to sąd Okręgowy DC odrzucił propozycję SEC dotyczącą konwersji GBTC na BTC ETF, co spowodowało gwałtowny wzrost ceny referencyjnego aktywa kryptowalutowego.

Chociaż szersze otoczenie makro może mieć wpływ na ceny w perspektywie krótkoterminowej, pytanie “kiedy będzie ETF Bitcoina” przyciąga pozytywne nastroje w całej branży. W międzyczasie dyskonto w skali szarości osiągnęło najwęższy poziom od grudnia 2021 roku. Luka rabatowa, która zaczęła się gwałtownie zmniejszać na początku roku, zmniejszyła się jeszcze bardziej po tym, jak firma podobno zauważyła, że jej zespół ETF jest “operacyjnie gotowy” do konwersji GBTC na ETF Bitcoina.

Ogólny scenariusz jest taki, że eksperci ETF i analitycy rynkowi patrzą na potencjalne zatwierdzenie pierwszego spotowego ETF Bitcoina na rynek amerykański na początku przyszłego roku. Analitycy Bloomberga dali tej możliwości 90% szans, a wielu postrzega ją jako katalizator, który może powiązać się z nadchodzącym halvingiem, aby popchnąć kryptowaluty w kierunku hossy.

Czy ta perspektywa dla Bitcoina, Ethereum, a nawet topowej monety meme Dogecoina może spowodować wzrost także w przypadku Shiba Memu? Zrozumienie propozycji wartości nowego memecoina może być kluczem dla inwestorów, którzy chcą wybrać potencjalny klejnot z tłumu.

Czym jest Shiba Memu?

Shiba Memu to nowy projekt kryptowalutowy w obrębie monet meme. Jednak w przeciwieństwie do zwykłej monety meme, projekt ten ma na celu zapewnienie społeczności większej użyteczności poprzez unikalną integrację łańcucha bloków i sztucznej inteligencji.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji przez Shiba Memu ma na celu doładowanie działań marketingowych memów, a dodatkowa użyteczność tokena SHMU skutkuje solidnym ekosystemem, który w dużej mierze przekształci się w wydajną maszynę marketingową.

Pulpit nawigacyjny AI projektu pozwoli posiadaczom SHMU na interakcję i przekazywanie opinii i sugestii, a użytkownicy będą mieli szansę na zdobycie tokenów za uwzględnione sugestie. Posiadacze mogą również stakować SHMU, podczas gdy obietnica dalszej użyteczności rozciąga się na kamienie milowe mapy drogowej, takie jak gry typu P2E i NFT.

Skąd tak duże zainteresowanie Shiba Memu?

Mówiąc najprościej, jeśli warunki rynkowe związane z możliwymi wiadomościami o ETF i halvingiem Bitcoina będą sprzyjać hossie, zakup Shiba Memu podczas przedsprzedaży może okazać się świetnym posunięciem.

Jak wspomniano powyżej, unikalne podejście do rozwoju projektu i włączenie kluczowych funkcji użytkowych sprawia, że Shiba Memu jest jednym z najlepszych nowych projektów na 2023 rok.

Projekty takie jak Dogecoin, Shiba Inu i Pepe w różnym stopniu zyskały ogromną popularność, osiągając nowe poziomy cenowe wśród szerszej społeczności. Jak jednak można było zaobserwować w ciągu ostatnich kilku miesięcy, większa część szumu, który napędza sentyment, pochodzi raczej z siły influencerów niż z rzeczywistej użyteczności tokenów. W związku z tym odwrócenie szumu i wszystko wydaje się utrudnione.

Zamiast polegać na nieregularnych wydarzeniach, Shiba Memu stara się od samego początku wprowadzić funkcjonalność opartą na sztucznej inteligencji. Zamiast ulotnego wzrostu, projekt ma być stopniowy i samowystarczalny. Prawdopodobnie jest to powód, dla którego inwestorzy, którzy chcą zająć długą pozycję w nowym projekcie, szeroko korzystają z przedsprzedaży SHMU.

Obecnie projekt zebrał ponad 3,8 mln USD, a ten kamień milowy został osiągnięty potencjalnie dzięki ogromnej okazji, jaką może zaoferować przedsprzedaż. Inwestorzy wiedzą również, że token może eksplodować, gdy w końcu trafi na giełdy, a zajęcie pozycji po obecnych cenach może być okazją, której nie można przegapić.

Odwiedź stronę Shiba Memu, aby uzyskać więcej informacji na temat przedsprzedaży.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.