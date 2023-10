Pi Network udostępnia Staked Direct Messages na swojej platformie czatu

Pi Network, cieszący się dużą popularnością twórca Pi Coin, ogłosił we wtorek ważny kamień milowy. W oświadczeniu firma uruchomiła Staked Direct Messages w aplikacji do czatu na platformie.

Pi Network uruchamia wybrane wiadomości

Nowa funkcja umożliwi członkom Pi Network, popularnie zwanym pionierami, dostęp do dowolnej osoby w ekosystemie za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości. Zrobią to, stawiając swoją monetę Pi, tworząc w ten sposób użyteczność kryptowaluty.

Powstała w 2019 roku sieć Pi Network przez ostatnie kilka lat rozwijała swój ekosystem. Uruchomili już przeglądarkę Pi, którą pobrały miliony ludzi.

Niedawno uruchomili Fireside Forum, sieć społecznościową w ekosystemie. Sieć mediów społecznościowych wykorzystuje monetę Pi, aby zapewnić zdrowe interakcje na platformie. Według twórców platforma zyskała dużą popularność od czasu jej uruchomienia kilka miesięcy temu. W oświadczeniu dr Chengdiao Fan, jeden ze współzałożycieli, powiedział:

„Staked DM to próba odpowiedzi Pi Network na tę potrzebę poprzez umożliwienie członkom społeczności Pi Network bezpośredniej komunikacji jeden na jeden. A dzięki mechanizmowi Web3 zaprojektowanemu do sygnalizowania konstruktywnych połączeń przy jednoczesnym ograniczaniu niechcianej komunikacji, może ostatecznie rozwiązać problemy ze spamem w DM, typowe dla platform Web2, zapewniając jednocześnie większą dostępność.

Rozwój ekosystemu sieci Pi

Oprócz swojej przeglądarki i forum Fireside, Pi Network zachęca także programistów do tworzenia aplikacji w swoim ekosystemie poprzez swoje hackatony. Programiści stworzyli aplikacje dla kluczowych branż, takich jak media społecznościowe, zdecentralizowane finanse, a nawet gry.

Na początek Pi Network to kryptowaluta, która ma za zadanie zakłócić branżę. Robi to poprzez uproszczenie sposobu wydobywania walut cyfrowych. W przeciwieństwie do Bitcoina, który do wydobywania wymaga zaawansowanych komputerów, użytkownicy Pi mogą kopać za pomocą dowolnego smartfona.

Sieć Pi stała się przez lata niezwykle popularna. Jego aplikację na Androida pobrano ponad 50 milionów, a platformę na Twitterze ma ponad 2 miliony obserwujących. Dla kontrastu Cardano ma 1,3 miliona obserwujących, podczas gdy Tron ma 1,4 miliona.

Monety Pi nie można wydawać ani wymieniać na waluty fiducjarne, ponieważ moneta znajdowała się w zamkniętej sieci głównej przez ostatnie dwa lata. Według twórców ta zamknięta sieć główna jest potrzebna, ponieważ kontynuują weryfikację KYC w ekosystemie.