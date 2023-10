Metacade (MCADE) konsoliduje się po partnerstwie z Oxya Origin

W ciągu ostatnich kilku tygodni Metacade (MCADE) odbył długą podróż. Wszystko zaczęło się, gdy token odnotował niezwykły wzrost ceny, osiągając imponujący poziom 0,0099 USD po ogłoszeniu jego notowania na Bitget. Wiadomość ta wywołała ogromne podekscytowanie wśród inwestorów, a cena MCADE odzwierciedlała ten entuzjazm.

Jednak, jak mówi przysłowie w świecie kryptowalut, co idzie w górę, musi spaść. Cena MCADE na krótko spadła do 0,0047 USD, co stanowi znaczny spadek w stosunku do ostatnich szczytów. Takie wahania cen nie są jednak rzadkością na rynku kryptowalut i są często przypisywane nastrojom rynkowym, wolumenom obrotu i czynnikom zewnętrznym.

Oczekiwanie na nadchodzące partnerstwo z Oxya Origin pomogło złagodzić spadek. MCADE odnotował odbicie, wspinając się z powrotem do 0,0077 USD. Obecnie token jest notowany w przedziale między 0,0060 USD a 0,0072 USD.

Współpraca Metacade z Oxya Origin

Od dłuższego czasu narastał szum wokół partnerstwa Metacade z Oxya Origin, i nie bez powodu. Oxya Origin to nie byle jaka gra – to połączenie strzelanki i strategii w ekosystemie należącym do graczy. Gracze mieli możliwość wstępnej rejestracji w grze “Road To Genesis”, w której mogli zdobywać tokeny, walcząc z falami zbuntowanych wrogów.

🎮GAME PARTNERSHIP ANNOUNCEMENT🎮



We're thrilled to announce a Game Listing Partnership with the upcoming title, @OxyaOrigin!🚀



Join @learncrypt0 for an exclusive AMA this Thursday at 4PM with some special surprises👀



📲Check them out: https://t.co/PlfypdW5Yl#Metacade pic.twitter.com/MIBbm0Leny — Metacade (@Metacade_) October 10, 2023

Partnerstwo to zasygnalizowało zaangażowanie Metacade we wkraczanie do GameFi, sektora zyskującego ogromną popularność w świecie kryptowalut. Jest to miejsce, w którym łączą się gry i technologia blockchain, pozwalając graczom nie tylko cieszyć się wciągającymi wrażeniami z gry, ale także czerpać korzyści finansowe. Dodanie Oxya Origin do platformy Metacade następuje po partnerstwie z Polygon, co wskazuje na dalszy rozwój ekosystemu Metacade.

Współpraca z Polygon Labs

Historia Metacade nie kończy się na Oxya Origin. W ruchu, który przyciągnął uwagę entuzjastów blockchain i gier, Metacade ogłosiło przełomową współpracę z Polygon Labs 3 października 2023 roku. To partnerstwo nie polega tylko na połączeniu sił; chodzi o zrewolucjonizowanie krajobrazu gier.

Polygon Labs specjalizuje się w rozwiązaniach skalowania Ethereum, a ich współpraca z Metacade ma na celu stymulowanie pozyskiwania użytkowników, testowanie i wdrażanie setek nowych gier na protokołach Polygon. To partnerstwo otwiera nowe horyzonty dla Metacade, łącząc go z globalną publicznością graczy na jednym z największych blockchainów gier.

Protokoły Polygon odcisnęły już swoje piętno na arenie gier i zdecentralizowanych finansów. Dzięki wydajnym rozwiązaniom skalowania i niskim opłatom transakcyjnym, poprawiły one wrażenia z gry i umożliwiły programistom tworzenie gier opartych na blockchainie. Gry te oferują prawdziwą własność aktywów w grze i potencjał nagród finansowych.

Dla Metacade partnerstwo to jest świadectwem zaangażowania w dostarczanie najwyższej jakości gier. Obniżone opłaty za gaz przekładają się na płynniejszą rozgrywkę, wolną od ograniczeń związanych z wysokimi kosztami i powolnymi transakcjami. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla platformy, jak i jej użytkowników.

Dennis Lavelle, odpowiedzialny za partnerstwa w Metacade, podkreślił strategiczną zmianę w kierunku nowoczesnych gier mobilnych. Ta ekspansja, wraz z ciągłym koncentrowaniem się na grach zręcznościowych, umożliwia Metacade zdobycie bardziej znaczącego udziału w rynku gier i przyciągnięcie większej liczby inwestycji w token MCADE, nagradzając lojalność społeczności inwestorów.

Podsumowanie

Świat gier blockchain szybko ewoluuje, a Metacade znajduje się w czołówce tej transformacji. Konsolidacja ceny tokena i strategiczne partnerstwa świadczą o jego zaangażowaniu w dostarczanie najlepszych możliwych wrażeń z gier dla swojej społeczności.

Ponieważ MCADE nadal utrzymuje się w granicach od 0,0060 USD do 0,0072 USD, jasne jest, że podróż jest daleka od zakończenia. Z Oxya Origin i Polygon Labs u boku, Metacade ma szansę zrewolucjonizować przyszłość gier i na nowo zdefiniować połączenie gier i technologii blockchain. Zachęcamy do śledzenia kolejnych aktualizacji, ponieważ ta dynamiczna platforma nadal wywołuje ogromne poruszenie w świecie kryptowalut i gier.

