Bitcoin powrócił w tym tygodniu do poziomu bliskiego 30,000 USD po wielu pozytywnych wydarzeniach, które sprawiły, że Cathie Wood – założycielka Ark Invest – powtórzyła swój super byczy pogląd na Bitcoina.

Wood przewiduje, że Bitcoin osiągnie poziom 1,48 mln USD

Rozmawiając w tym tygodniu z Natalie Brunell w jej podcaście “Coin Stories”, Wood powiedziała, że największa na świecie kryptowaluta będzie warta 1,48 mln USD w ciągu następnej dekady.

Na początku tygodnia amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zdecydowała się zrezygnować z planów odwołania się od poprzedniego orzeczenia sądu, które stwierdziło, że regulator nie miał wystarczającego powodu, aby zablokować Grayscale przed przekształceniem swojego flagowego funduszu powierniczego w ETF Bitcoina.

Przede wszystkim pomogło to nieco odreagować cenę Bitcoina w ostatnich dniach, ponieważ sygnalizuje to, że pierwszy amerykański fundusz ETF Bitcoin, który ma znacząco zwiększyć popyt instytucjonalny, może być teraz bliżej, niż wielu sądzi.

Wspomniany popyt instytucjonalny, według Cathie Wood, pomoże BTC osiągnąć poziom 1 mln USD do końca tej dekady.

Należy pamiętać, że Bitcoin zazwyczaj wyznacza nastrój dla reszty rynku kryptowalut. Tak więc, jeśli rzeczywiście wzrośnie tak agresywnie w nadchodzących latach, jak przewiduje Wood, prawdopodobnie pociągnie za sobą kilka innych nazw – i może to obejmować niedawno uruchomione projekty kryptowalutowe, takie jak Memeinator.

Memeinator oferuje ekspozycję na sztuczną inteligencję

Memeinator to platforma oparta na blockchainie, która postanowiła oczyścić przestrzeń memów.

Z pomocą sztucznej inteligencji jest ona zobowiązana do dokładnego skanowania internetu i niszczenia tego, co jej biała księga określa jako “słabe” monety. Oszustwa i oszustwa związane z monetami meme sprawiły, że wiele osób straciło dużo pieniędzy – i to właśnie chce naprawić Memeinator.

Jak widać, inwestowanie w “MMTR” może być podwójnie ekscytujące, biorąc pod uwagę, że daje również ekspozycję na sztuczną inteligencję – rynek, który płonie od czasu, gdy Microsoft zainwestował miliardy w OpenAI.

W trwającej przedsprzedaży Memeinator kosztuje 0,0118 USD. Wczesne zainwestowanie w tę spółkę może przynieść duże zyski w nadchodzących latach.

Memeinator (MMTR) pozyskuje ponad 0,8 mln USD

Zazwyczaj, gdy nowe tokeny pojawiają się na giełdzie kryptowalut, odblokowuje to znaczny popyt, który pomaga napędzić cenę na północ. Ponieważ Memeinator jeszcze nie zaczął być notowany, może to być kolejna wskazówka, że nie jest jeszcze za późno na inwestowanie w ten produkt.

Co ważniejsze, obraz popytu na MMTR już teraz wygląda na silny, nawet przed uruchomieniem giełdy kryptowalut.

Przedsprzedaż zebrała ponad 0,8 mln USD w ciągu kilku miesięcy, co sugeruje, że inwestorzy rzeczywiście widzą potencjał w misji całkowitej dominacji na rynku.

Oczekuje się, że Memeinator wyjdzie z trwającej przedsprzedaży ze wzrostem o około 132%. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, czym jest MMTR, jaka jest jego wizja i jak zainwestować w projekt w kilku prostych krokach, odwiedź stronę internetową tutaj.

Kilka czynników, które mogą pomóc MMTR

Ustaliliśmy już, że Memeinator należy do dwóch różnych rynków: monet meme i sztucznej inteligencji – i oba rozwijają się w wyjątkowym tempie.

W przypadku monet meme jest to rynek, który nawet nie istniał przed pandemią, ale już pod koniec ubiegłego roku osiągnął wartość ponad 20 mld USD. Jest też sztuczna inteligencja, która według prognoz Statista wzrośnie około dziesięciokrotnie od teraz do końca tej dekady.

Ekstrapolując te stopy wzrostu z potencjalnym wzrostem wartości Bitcoina, jak zasugerowała Cathie Wood, MMTR może skorzystać z szeregu bardzo silnych wiatrów w nadchodzących latach.

Inne znaczące osoby, które niedawno powtórzyły swój optymistyczny pogląd na Bitcoina, to inwestor-miliarder Paul Tudor Jones i Michael Novogratz – dyrektor generalny Galaxy Digital.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegółowy poradnik dotyczący tego, jak zainwestować w Memeinator.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.