Najlepsze kryptowaluty do kupienia, gdy indeks strachu i chciwości zmienia kolor na zielony

Kryptowaluty weszły w poważny wzrost byków, który może potrwać jeszcze jakiś czas. Bitcoin ponownie przetestował kluczowy opór na poziomie 35 000 dolarów, podczas gdy całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich monet wzrosła do ponad 1,2 biliona dolarów.

Jak niedawno pisałem, pocieszeniem krypto zimy jest to, że Bitcoin nie spadł do zera, walcząc z licznymi wydarzeniami, takimi jak upadek FTX, wysokie stopy procentowe oraz upadek Terry i jej ekosystemu.

Jest kilka powodów, dla których ten krypto byk ma więcej miejsca do biegania. Firmy takie jak Invesco i Blackrock wkrótce zgarną tysiące Bitcoinów na fundusze ETF.

Ponadto Rezerwa Federalna prawdopodobnie zacznie obniżać stopy procentowe w 2024 r., podczas gdy halving Bitcoina nastąpi w kwietniu. Oprócz Bitcoina, oto niektóre z innych najlepszych kryptowalut do kupienia w tym wyścigu byków.

Ogniwo łańcucha

Wierzę w kupowanie kryptowalut, które mają sprawdzoną użyteczność. W tym przypadku Chainlink (LINK) ma jedno z największych narzędzi w branży. Sieć, której członkiem zarządu jest Eric Schmidt, jest największą wyrocznią w branży.

Jego wyrocznie umożliwiają programistom łączenie danych poza łańcuchem z siecią. Obsługuje niektórych z największych graczy w DeFi, takich jak Uniswap i Aave. Co najważniejsze, Chainlink ma wiodącą pozycję w branży tokenizacji, która odnotowuje silny wzrost. Pod tym względem innymi podobnymi monetami do kupienia są Nexera Quant i AllianceBlock.

BlackRock's CEO Larry Fink said Chainlink is coming after the financial system. When people aren't distracted by the propaganda of a Bitcoin ETF solving the Institutional Investor and Venture Capitalist problem. #Chainlink will eclipse Bitcoin. pic.twitter.com/v1PXkSH7RJ — Junko Suzuki (@Junko__Suzuki) October 22, 2023

Uniswap

Uniswap (UNI) jest największym graczem w branży zdecentralizowanych giełd (DEX). Firma prowadzi platformę, na której ludzie mogą kupować i sprzedawać kryptowaluty bez konieczności przechodzenia przez scentralizowane portiery, takie jak Binance i Coinbase.

Uniswap i inne giełdy radzą sobie dobrze, gdy branża kryptowalut kwitnie. To wyjaśnia, dlaczego cena akcji Coinbase gwałtownie wzrosła w tym roku. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że token UNI dobrze sobie poradzi w tej krypto-byczej rundzie.

tron

Tron (TRX) Justina Suna znajduje się w fazie wzrostowej, nawet gdy rozpoczęła się krypto-zima. We wtorek wzrosła do najwyższego poziomu 0,094 dolara, najwyższego punktu od grudnia 2021 r. Moneta przetrwała kryptozimę.

Jednym z powodów wiecu był fakt, żeJustLend, kluczowa część jego ekosystemu, urósł do rangi czwartego co do wielkości gracza w branży DeFi. Jego całkowita zablokowana wartość (TVL) wynosi ponad 5,34 miliarda dolarów. Tron utrzymuje także ponad 1 milion aktywnych użytkowników.

Dlatego też, skoro Tron radził sobie dobrze podczas krypto-bessy, istnieje prawdopodobieństwo, że moneta będzie dobrze sobie radzić w dłuższej perspektywie.

Bitcoin Cash, Bitcoin SV i stosy

Pozostałe trzy kryptowaluty do kupienia w nowym hossie to Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV i Stacks (STX). Monety te są ważne ze względu na ich bliski związek z Bitcoinem. BCH i BSV to ludzie z BTC, co oznacza, że mają podobną technologię z BTC.

Z kolei Stacks to platforma zapewniająca inteligentne kontrakty dla ekosystemu Bitcoin. Rozkwita, gdy Bitcoin ma się dobrze, jak pisałem niedawno .

Niektóre inne kryptowaluty, które można kupić w trwającym trendzie byków, to Cardano, Internet Computer, Hedera Hashgraph i Injective.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.