Rynek kryptowalut powitał ten tydzień na byczej nodze w obliczu zwiększonego popytu na rynku ze względu na ETF Bitcoina. Wiodąca cyfrowa moneta pod względem kapitalizacji rynkowej pokonała barierę 31,000 USD, aby w ciągu kilku minut zbadać poziomy powyżej 34,000 USD.

Bitcoin był notowany na poziomie 34,023 USD w czasie publikacji, zyskując ponad 10% w ciągu ostatniego dnia. W ciągu poprzedniego tygodnia i miesiąca wzrósł odpowiednio o 20% i 30%.

Miesięczny wykres ceny. Źródło: CoinMarketCap

Tymczasem ostatnie ruchy cenowe katalizowały trendy wzrostowe na całym rynku, a kapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosła do 1,25 bln USD. Analitycy przypisują trwającą zwyżkę rosnącym wolumenom handlowym i zainteresowaniu zatwierdzeniem ETF.

Obecne nastroje rynkowe potwierdzają zaufanie inwestorów, ponieważ aktywa cyfrowe przygotowują się do zakończenia przedłużającej się zimy w sektorze. Przykładem może być unikalna moneta meme Shiba Memu, która nadal przyciąga inwestycje na etapie przedsprzedaży, pozyskując prawie 4 mln USD.

Projekt Shiba Memu zebrał 3,997,775 USD, co wskazuje na zwiększoną wiarę w tę kryptowalutę skoncentrowaną na sztucznej inteligencji. Moneta meme cieszy się zwiększonym zainteresowaniem ze względu na swoją wyjątkowość w porównaniu z innymi kryptowalutami meme.

Shiba Memu wykorzystuje sztuczną inteligencję do promowania się na różnych forach społecznościowych, co prawdopodobnie przekłada się na gwałtowne wzrosty cen. Społeczność pozostaje podekscytowana tym projektem, a etapy jego przedsprzedaży mogą to potwierdzić. Co więcej, inwestorzy FOMO na potencjalne zyski Shiba Memu ze względu na trwającą hossę na rynkach.

Czy warto zainwestować w Shiba Memu?

Shiba Memu pozostaje odrębnym projektem w sektorze memów i kryptowalut. Zamierza zbadać, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc projektom blockchain zapewnić przejrzystość, samowystarczalność i zwiększone zyski. W przeciwieństwie do innych monet meme, które zależą od szumu ze strony celebrytów i influencerów.

Projekt Shiba Memu może pokonać renomowane tokeny memów pod względem kapitalizacji rynkowej i rentowności. Mapa drogowa alt obejmuje imponujące zmiany, od uruchomienia tokena SHMU w czwartym kwartale 2024 roku po ekspansję na nowe rynki w drugim kwartale 2025 roku.

Ponadto Shiba Memu będzie podążać za trendami w całym sektorze kryptowalut. Analitycy cyfrowych monet uważają, że obecny status branży wskazuje na potencjał do odkrywania nowych szczytów.

Kryptowaluty napędzają bycze fale na obecnym szaleństwie funduszy giełdowych Bitcoin. Fundusze ETF będą postrzegane przez wielu gigantów finansowych, w tym BlackRock i Fidelity, na rynku, katalizując imponujący wzrost wartości.

JUST IN:



BlackRock is allegedly buying a lot of Bitcoin in preparation for ETF listing. — Whale (@WhaleChart) October 24, 2023

Ponadto Fed zasugerował wstrzymanie podwyżek stóp procentowych. Może to korzystnie wpłynąć na aktywa ryzykowne. Co więcej, nadchodzący halving BTC sprawi, że wiodąca kryptowaluta zyska na sile.

Rynek kryptowalut wykazuje bycze perspektywy i wydaje się być gotowy na przedłużone wzrosty. Tymczasem inwestorzy pozostają pewni Shiba Memu. Token prawdopodobnie osiągnie lepsze wyniki wśród szerokich rajdów, biorąc pod uwagę jego połączenie ze sztuczną inteligencją, użyteczność i nadchodzące prace deweloperów SHMU.

Warto zauważyć, że cena SHMU rośnie codziennie o godzinie 18:00 czasu GMT. W tej publikacji jego cena wynosiła 0,036100 USD. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.