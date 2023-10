Wypłaty kryptowalut Binance chwilowo niedostępne, problemy techniczne

Gigant giełdy kryptowalut Binance ogłosił tymczasowe wstrzymanie wypłat kryptowalut z powodu problemów technicznych.

Ta nieoczekiwana przerwa następuje w czasie, gdy rynek kryptowalut tętni życiem, odnotowując oszałamiający wolumen obrotów na wszystkich platformach o wartości 100 miliardów dolarów tego samego dnia.

Binance ma pewne problemy techniczne

W tweecie Binance i jej dyrektor generalny potwierdzili problem, stwierdzając: „Występuje problem techniczny z wypłatami kryptowalut. W rezultacie są one tymczasowo niedostępne, dopóki nasz zespół pracuje nad rozwiązaniem. Wypłaty Fiat są dostępne i działają. Wszystkie środki są SAFU. Przepraszamy za niedogodności i będziemy informować o postępach.”

Technical issue with a middleware service impacting withdrawals. Funds are SAFU. Our team is on it. 🙏 https://t.co/xWF25gyxRU — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 25, 2023

Ostatnia odnotowana wypłata kryptowalut z jednego z kont Ethereum Binance miała miejsce o godzinie 10:45 UTC. Binance zapewniło swoich użytkowników, że ich środki są bezpieczne, podkreślając status „SAFU” (Secure Asset Fund for Users).

Rozwój ten podkreśla znaczenie stabilności technicznej i niezawodności w branży wymiany kryptowalut. Ponieważ rynek kryptowalut w dalszym ciągu charakteryzuje się szybkim wzrostem i wysokimi wolumenami transakcji, dla giełd konieczne staje się zapewnienie, że ich systemy poradzą sobie ze zwiększonym obciążeniem bez zakłóceń.

Binance, znane ze swoich silnych środków bezpieczeństwa, aktywnie pracuje nad rozwiązaniem problemu. W międzyczasie wypłaty środków fiducjarnych pozostają niezmienione, umożliwiając użytkownikom zarządzanie swoimi aktywami bez przeszkód.

Zaangażowanie Binance w przejrzystość i bezpieczeństwo jest widoczne w szybkiej reakcji na ten problem techniczny.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.