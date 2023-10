Prognoza cen Solana (SOL) po integracji z IoTeX

Cena Solany (SOL) kontynuowała niedawny wzrost, gdy Sam Bankman-Fried (SBF) zajął stanowisko i w miarę jak coraz więcej deweloperów przeniosło się do ekosystemu. W tym tygodniu SOL osiągnął najwyższy poziom 34 dolarów, najwyższy poziom od października 2022 r. Wzrósł o ponad 402% w stosunku do najniższego poziomu w tym roku, co czyni go jednym z najlepszych wyników w branży.

IoTeX integruje się z Solaną

Copy link to section

Solana to największy powrót w tym roku, gdy inwestorzy wychodzą z upadku FTX i Alameda Research. Ich upadek był zauważalny, ponieważ imperium SBF posiadało mnóstwo tokenów SOL.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Obecnie nadal istnieją obawy, że FTX Estate wkrótce wyrzuci na rynek miliony tokenów SOL. Niedawno jednak majątek zdecydował się postawić tokeny o wartości ponad 122 milionów dolarów, próbując wydobyć jak największą wartość.

Jednocześnie w Solanie nadal obserwuje się silną integrację wśród programistów. Najnowsza integracja miała miejsce z IoTeX, wiodącą platformą skupiającą się na Internecie rzeczy (IoT).

W ramach tej integracji Solana będzie zasilać zdecentralizowaną sieć infrastruktury fizycznej (DePIN) IoTeX, która znajduje się na skrzyżowaniu branży fizycznej i kryptograficznej. Czyni to poprzez wykorzystanie symbolicznych zachęt do wdrażania i utrzymywania sieci infrastruktury wnoszonej przez społeczność. Zrobi to za pomocą W3bstream, weryfikowalnej platformy infrastruktury obliczeniowej poza łańcuchem.

IoTeX's W3bstream has integrated with @Solana.



Developers can now harness r3al world data and build #DePIN dApps that impact everyday lives.



Here's what the integration means. 🧵👇https://t.co/obWzNltEIQ — IoTeX (@iotex_io) October 26, 2023

IoTeX dołącza do innych graczy, którzy w ciągu ostatnich kilku miesięcy pokochali Solanę. Jedną z nich jest Helium, sieć zapewniająca zdecentralizowane hotspoty na całym świecie.

Solana nadal ma aktywny ekosystem DeFi. Dane pokazują, że jego ekosystem DeFi ma zabezpieczoną całkowitą wartość (TVL) wynoszącą ponad 378 milionów dolarów. W szczytowym okresie posiadał aktywa warte miliardy, a inwestorzy chwalili jego szybkie prędkości i niższe koszty transakcji. Najwięksi gracze na platformach DeFi firmy Solana to Marinade Finance, Jito i Solend.

Prognoza cen Solany

Copy link to section

Wykres SOL autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena kryptowaluty SOL odnotowała silne odbicie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Obecnie osiągnął najwyższy poziom od października ubiegłego roku. Obecna cena wynosząca 32,58 USD jest istotna, ponieważ była również najwyższym poziomem 14 lipca.

Solana przeskoczyła powyżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących Arnauda Legoux (ALMA). Co najważniejsze, utworzyło coś, co wygląda jak wzór miseczki i uchwytu, co jest zwyżkowym znakiem.

MACD i Indeks Względnej Siły (RSI) przesunęły się do poziomu wykupienia. W związku z tym cena Solany prawdopodobnie będzie nadal rosła, ponieważ kupujący zmierzają do kluczowego punktu oporu na poziomie 40 dolarów. Alternatywą jest powrót monety do kluczowego wsparcia na poziomie 25,28 USD, najwyższego wahania z 15 sierpnia.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.