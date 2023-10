Shiba Memu na fali, gdy Pomp podtrzymuje bycze nastawienie do Bitcoina

Anthony Pompliano – założyciel Pomp Investments, pozostaje bardzo optymistycznie nastawiony do Bitcoina, który w ostatnich tygodniach mocno wzrósł i osiągnął poziom 35,000 USD.

Byczy pogląd Pompliano na Bitcoina

Inwestor-milioner postrzega BTC jako “najbardziej zdyscyplinowany bank centralny na świecie”.

Jest przekonany, że kryptowaluta jest całkiem obojętna na wydarzenia geopolityczne. Bitcoin ma tendencję do gwałtownego wzrostu na rynkach zwyżkowych – trend, który jak powiedział Pompliano w niedawnym wywiadzie dla CNBC, prawdopodobnie nie zmieni się w najbliższym czasie.

Globalny popyt na kryptowaluty pozostanie nienaruszony, nawet jeśli rząd USA podejmie kroki w celu zakazania Bitcoina, dodał. Pompliano jest pozytywnie nastawiony do prawdopodobieństwa, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wkrótce zatwierdzi spotowy ETF Bitcoina, szczególnie dlatego, że naciskają na to takie firmy jak BlackRock.

Co więcej, wyższe stopy procentowe, według Anthony’ego Pompliano, są tylko tymczasowe, a największa kryptowaluta na świecie odniesie dalsze korzyści, gdy Rezerwa Federalna przejdzie na łagodniejszą politykę pieniężną.

Mówiąc najprościej, amerykański przedsiębiorca widzi wielką przyszłość dla Bitcoina – co prawdopodobnie będzie znaczącym katalizatorem również dla innych tokenów, w tym takich jak Shiba Memu, biorąc pod uwagę, że BTC jest w zasadzie pochodnią rynku kryptowalut.

Shiba Memu opiera się na sztucznej inteligencji

Jak już ustaliśmy, Shiba Memu to nazwa kryptowaluty. Jeszcze bardziej interesujące jest jednak to, że ten wschodzący projekt ma również związek ze sztuczną inteligencją.

Zgodnie z białą księgą na swojej stronie internetowej, Shiba Memu może wykorzystywać AI do tworzenia treści promocyjnych, które są następnie automatycznie dystrybuowane w całym internecie – również dzięki AI.

Właśnie dlatego twórcy określają projekt jako “potęgę marketingową”, która jest tak samo produktywna lub wydajna jak sto agencji marketingowych razem wziętych.

Jeśli chodzi o kryptowalutową część tej historii, wszystko, co reprezentuje, jest zasilane przez natywną monetę meme “SHMU”, która obecnie kosztuje 0,0365 USD w trwającej przedsprzedaży.

Kolejny zabawny fakt – cena monety Shiba Memu rośnie raz na 24 godziny – kolejna z nich spodziewana jest za dwie godziny.

SHMU skorzysta z nadchodzącego pulpitu AI

Należy pamiętać, że SHMU jest monetą meme. To rynek, który pod koniec ubiegłego roku był wart około 20 mld USD, podczas gdy na początku pandemii nie był wart nawet centa.

Tak więc, poza rynkiem sztucznej inteligencji, który według prognoz Statista osiągnie 2,0 bln USD do 2030 roku – około dziesięciokrotny wzrost od teraz – inwestowanie w Shiba Memu pozwala również czerpać korzyści z szybkiego rozwoju rynku monet meme.

Po zakończeniu przedsprzedaży SHMU trafi na znane giełdy kryptowalutowe, które mają tendencję do katalizowania wzrostu cen, ponieważ zasadniczo zwiększają dostęp do kryptowaluty, a tym samym jej popyt.

Shiba Memu wkrótce uruchomi panel AI, który ma również rozszerzyć użyteczność monety meme. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie projektu tutaj.

Wsparcie ze strony Bitcoina może pomóc Shiba Memu

Wreszcie, zgodnie z prognozami Anthony’ego Pompliano, Bitcoin prawdopodobnie będzie dalej rósł pod wpływem nie jednego, ale całej gamy pozytywnych czynników, które będą się pojawiać jeden po drugim.

W zeszłym tygodniu SEC zdecydowała, że nie będzie odwoływać się od poprzedniego orzeczenia sądu, w którym stwierdzono, że nie ma wystarczającego powodu, aby nie pozwolić Grayscale przekształcić swojego funduszu Bitcoin Trust w Bitcoin ETF.

Była to ponownie ogromna wygrana dla rynku kryptowalut, ponieważ zbliżyła Stany Zjednoczone do pierwszego spotowego ETF Bitcoina, który według wpływowego inwestora Cathie Wood może pchnąć cenę Bitcoina znacznie powyżej 1,0 mln USD w ciągu najbliższych dziesięciu lat, jako że nadal kieruje pieniądze instytucjonalne do kryptowalut.

Jak zostało wspomniane wcześniej, jeśli BTC rzeczywiście wzrośnie tak agresywnie, można sobie wyobrazić, że jego rówieśnicy, tacy jak Shiba Memu (SHMU), również skorzystają na jego daleko idących impetach.

Możesz odwiedzić stronę internetową Shiba Memu, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak w prostych krokach zainwestować w SHMU.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.