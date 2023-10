Monety meme i kryptowaluty gamingowe dobrze prosperowały podczas trwającej hossy kryptowalutowej. Pepe, niedawno uruchomiona moneta meme, wzrosła o ponad 80% od najniższego poziomu w październiku. Dzięki temu jest to jedna z najlepiej radzących sobie kryptowalut.

Inne kryptowaluty w branży gier również odbiły się od dna. Wartość tokena Gala wzrosła do 0,02200 USD, najwyższego poziomu od 14 sierpnia. Wzrósł on o ponad 72% od najniższego poziomu od początku roku. Podobnie, Axie Infinity (AXS) i Decentraland (MANA) odnotowały ponad dwucyfrowe zwyżki w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Wzrost ten jest zgodny z wynikami innych kryptowalut. Bitcoin wzrósł z najniższego poziomu 24,800 USD w zeszłym tygodniu do ponad 34,000 USD. Podobnie, cena Ethereum powróciła do ponad 1800 USD. Inne najlepiej radzące sobie kryptowaluty to Injective (INJ), Storj, Internet Computer (ICP) i Render.

Nadzieje na spotowy ETF Bitcoina

Bitcoin i inne kryptowaluty radziły sobie dobrze w trudnym okresie na rynku finansowym. Podczas gdy te monety wzrosły, amerykańskie akcje i obligacje spadły.

Indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 spadły do strefy korekty, podczas gdy rentowności 30-letnich i 10-letnich obligacji wzrosły do najwyższych poziomów od lat.

Głównym powodem rajdu jest ciągła nadzieja, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdzi kolejny ETF Bitcoina. Firmy takie jak Franklin Templeton, Blackrock i Invesco złożyły propozycje ETF.

Analitycy uważają, że spotowy ETF Bitcoina odblokuje więcej napływów do Bitcoina, ponieważ inwestorzy instytucjonalni alokują część swojego kapitału w Bitcoina, który w ciągu ostatniej dekady osiągnął lepsze wyniki niż złoto.

Bitcoin zyskał również na wartości, ponieważ inwestorzy nadal obawiają się rosnącego zadłużenia USA i rentowności obligacji. W ciągu ostatnich kilku dekad Stany Zjednoczone zaciągnęły ponad 33,6 bln USD. Wraz ze wzrostem rentowności obligacji Stany Zjednoczone wydają obecnie ponad 800 mld USD na spłatę zadłużenia.

Dlatego też inwestorzy uważają, że Bitcoin jest bezpieczną przystanią, ponieważ często jest postrzegany jako cyfrowa alternatywa dla złota.

Sprzedaż tokenów Memeainator trwa

Tymczasem niedawny rajd tokenów Pepe wysłał wielu inwestorów do alternatywnych monet meme. Poza tym Pepe pojawił się znikąd, osiągając kapitalizację rynkową w wysokości ponad 470 mln USD. Po drodze moneta meme, która nie ma realnego zastosowania, stworzyła wielu milionerów.

Jednym z tych tokenów jest Memeinator, nadchodząca moneta meme, która ma być najlepszym tokenem w branży. Chociaż jest to moneta meme, programiści dążą do tego, aby sztuczna inteligencja była przydatna.

Popyt na ten token rośnie, o czym świadczy jego sprzedaż. Deweloperzy zebrali już ponad 949 mln USD i szybko zbliżają się do początkowego celu w wysokości ponad 1,2 mln USD. Możesz kupić token MMTR tutaj i przeczytać jego szczegółową białą księgę tutaj.

W przyszłości twórcy zamierzają zbudować cały ekosystem składający się z platformy do gier i handlu NFT.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.