Monety meme wykazały niezwykłe odrodzenie w ciągu ostatnich kilku tygodni, gdy rynek kryptowalut cieszył się trendem wzrostowym katalizowanym przez pozytywne nastroje wokół czołowej kryptowaluty, jaką jest Bitcoin.

W międzyczasie inwestorzy chcący wykorzystać to, co może być kolejnym dużym projektem meme, agresywnie kupują Shiba Memu (SHMU). Przedsprzedaż nowej monety meme przyciągnęła ogromne zainteresowanie w ciągu ostatniego miesiąca w związku z październikowymi wzrostami kryptowalut.

Pepe i Floki idą w górę, gdy monety meme zyskują na wartości

Rynek monet meme zostały dotknięty w następstwie negatywnych nastrojów w branży kryptowalut w okresie letnim. Jednak wzrost Bitcoina na początku tego tygodnia spowodował, że wiele zysków zostało przeniesionych na rynek altcoinów, a Pepe i Floki znalazły się wśród największych beneficjentów, gdy nastroje wokół tokenów meme zmieniły się na bycze.

Od 28 października rynek monet meme wzrósł w ubiegłym tygodniu o 20%, a Pepe (PEPE) i Floki (FLOKI) były wyróżniającymi się graczami. Te dwa tokeny osiągnęły lepsze wyniki niż Dogecoin i Shiba Inu oraz większość 100 najlepszych altcoinów z parabolicznymi ruchami wynoszącymi odpowiednio 79% i 84%.

Chociaż dopiero okaże się, jak sprawy potoczą się przed oczekiwaną hossą, renesans memów jest sygnałem, że ta sekcja kryptowalut jest tu na stałe. Ta atrakcyjność może mieć swoje najnowsze podłoże w Shiba Memu.

Czym jest Shiba Memu?

Jeśli chodzi o projekty inspirowane memami, Shiba Memu jest najnowszym, który chce wyróżnić się z tłumu. Wiele tokenów po prostu naśladuje imitację psa lub żaby, ale to nie jest Shiba Memu. Wykorzystując sztuczną inteligencję i technologię blockchain, projekt ma na celu stworzenie samowystarczalnej potęgi marketingowej.

Około 85% z 1 miliarda tokenów SHMU jest dostępnych w przedsprzedaży, ponieważ zespół chce zaoferować możliwość wczesnego wsparcia.

Jeśli chodzi o sposób działania projektu, strategia jest prosta: wykorzystaj pulpit nawigacyjny AI, aby stworzyć największy mem oparty na AI. Platforma będzie oparta na przetwarzaniu języka naturalnego, analizie predykcyjnej, analizie nastrojów oraz rozpoznawaniu obrazów i wideo.

Dzięki temu Shiba Memu ma na celu dostosowanie każdej okazji marketingowej do promowania natywnego SHMU, udostępniając go na rynku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W przeciwieństwie do większości tokenów meme, oczekuje się, że trakcja społeczności dla tego projektu będzie niezależna od sporadycznego szumu związanego z wydarzeniami informacyjnymi i aktywnością influencerów. Wiele tokenów meme wykorzystuje tego typu podejście do zaangażowania, a rezultatem są ogromne wahania nastrojów – cena zmienia się wraz z wymieraniem walidacji celebrytów.

Czy warto kupić Shiba Memu, gdy przedsprzedaż dobiega końca?

Analitycy różnie przewidywali, że Bitcoin znajduje się u progu piątej hossy. Jedna z prognoz przewiduje, że BTC może osiągnąć 125,000 USD do końca 2024 roku.

Inwestorzy, świadomi tego, że kryptowaluty pozostają dzikim rynkiem, ale z dużymi możliwościami inwestycyjnymi, zajmują pozycje. Monety meme powracają w obliczu tych perspektyw, a także ogromnych prognoz dla akcji AI, a Shiba Memu może okazać się jednym z przełomowych projektów objętych przedsprzedażą.

Na czym polega atrakcyjność tego projektu? Jak wspomniano, może to być świeże podejście Shiba Memu do memenomiki i dodatkowa warstwa zachęt dla posiadaczy. Oprócz stakingu i zapewnienia płynności, posiadacze mogą skorzystać z mechanizmu deflacyjnego uzupełnionego o program wypalania SHMU.

Cena SHMU może zatem skorzystać z ogromnej presji kupna od momentu uruchomienia na głównych giełdach kryptowalut. Zgodnie z mapą drogową (dostępną tutaj) powinno to nastąpić w pierwszym kwartale 2024 roku. Shiba Memu może być jednak świetnym zakupem już dziś, ponieważ niskie ceny przedsprzedażowe są zgodne z możliwymi parabolicznymi wzrostami, jeśli kryptowaluty rozpoczną hossę zgodnie z przewidywaniami.

Ta oferta sprzedaży tokenów trwa jeszcze tylko trzy dni, co oznacza, że możliwość zakupu po cenach w przedsprzedaży kończy się 31 października.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.