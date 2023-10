Pepe, Floki, Memeinator rywalizują o pierwsze miejsce w rankingu monet meme

W stale ewoluującym krajobrazie kryptowalut, monety meme stały się siłą, z którą należy się liczyć. Wśród nich wyróżnia się trzech pretendentów – Pepe, Floki i Memeinator – którzy rywalizują o pierwsze miejsce na tym wyjątkowym i wysoce spekulacyjnym rynku.

Niedawny rajd monet meme, prowadzony przez Pepe, Floki i wschodzącego Memeinator, odzwierciedla stale zmieniającą się dynamikę cyfrowego krajobrazu finansowego.

Pepe podejmuje zaciekłą walkę o odzyskanie utraconej chwały

Pepe, nazwa znana entuzjastom memów, robi furorę w przestrzeni kryptowalutowej. Dzięki niedawnemu wzrostowi ceny Pepe przyciągnęła uwagę zarówno traderów, jak i inwestorów. W ciągu ostatniego miesiąca Pepe odnotował imponujący wzrost wartości o 69,68%, co oznacza niezwykły przełom dla tego tokena inspirowanego memami.

Wykres ceny Pepe

Kapitalizacja rynkowa tokena wynosi obecnie 498,05 mln USD, co plasuje go na 70. miejscu wśród wszystkich kryptowalut. Choć pod względem kapitalizacji rynkowej Pepe nadal pozostaje daleko w tyle za Dogecoinem (DOGE) i Shiba Inu (SHIB), wolumen obrotu Pepe był znaczny, z 24-godzinnym wolumenem w wysokości 389,75 mln USD, co czyni go 13. najczęściej wymienianą kryptowalutą pod względem wolumenu. Ten skok kursu i aktywności handlowej jest niewątpliwie świadectwem rosnącego zainteresowania monetami meme.

Rosnąca trajektoria Floki

Floki, kryptowaluta nazwana na cześć złośliwego nordyckiego boga, była świadkiem niezwykłego wzrostu ceny, pozostawiając zarówno traderów, jak i entuzjastów w zachwycie. W ciągu ostatnich 24 godzin moneta odnotowała zwyżkę o 25,76%, osiągając cenę 0,0000399 USD.

Wykres ceny Floki

Jednym z czynników napędzających wzrost ceny Floki jest ekspansja jej ekosystemu. 27 października Floki ma uruchomić swoją platformę TokenFi i wprowadzić nowy token o nazwie TOKEN. Ruch ten ma na celu wykorzystanie rosnącego potencjału tokenizacji opartej na blockchain w gospodarce finansowej. Przewiduje się, że branża tokenizacji osiągnie oszałamiającą wartość 16 bln USD do 2030 r., a Floki zamierza wykorzystać tę okazję.

Co więcej, Floki wprowadziło program stakingu, umożliwiający użytkownikom obstawianie tokenów FLOKI w celu zdobycia nagród TOKEN. W ciągu najbliższych czterech lat 56% podaży TOKEN zostanie rozprowadzone za pośrednictwem tego programu. Zmiany te przyciągnęły znaczną uwagę i wsparcie ze strony społeczności kryptowalut.

Aby zapewnić płynne uruchomienie, Floki wdrożyło 20% podatek od kupujących i sprzedających w ciągu pierwszej godziny od premiery TOKEN. Środek ten ma na celu zwiększenie stabilności i zapobieganie nagłym wahaniom. Projekt ustalił również limit 1% podaży tokena (100 milionów tokenów), który osoba fizyczna może nabyć w momencie uruchomienia.

Memeinator: nowy pretendent

Memeinator (MMTR) to moneta meme, która wyrabia sobie markę dzięki imponującym zyskom i unikalnemu podejściu. W ciągu zaledwie tygodnia Memeinator wzrósł o ponad 50%, przewyższając konkurentów takich jak DOGE i SHIB w rajdzie monet meme. Jego rozwój nie pozostał niezauważony, a inwestorzy żywo interesują się tym wschodzącym graczem.

Na szczególną uwagę zasługuje postęp przedsprzedaży Memeinator. Projekt zebrał imponujące 917,521 USD z docelowej kwoty 948,275 USD w przedsprzedaży na etapie 4. Świadczy to o zaufaniu społeczności do projektu i chęci inwestowania w coś, co wydaje się być obiecującą monetą meme.

Obecna cena MMTR wynosi 0,0118 USD, a kurs w kolejnym etapie został ustalony na 0,0125 USD.

Pepe vs. Floki vs. Memeinator: spojrzenie porównawcze

Ponieważ Pepe, Floki i Memeinator rywalizują o dominację na arenie monet meme, warto porównać ich wyniki. Podczas gdy Pepe i Floki cieszyły się znacznymi wzrostami cen, szybki wzrost Memeinatora w ciągu zaledwie tygodnia zwrócił uwagę.

Pepe, ze wzrostem o 69,68% w ciągu ostatniego miesiąca, i Floki, ze skokiem o 158% w zeszłym miesiącu, są z pewnością silnymi rywalami. Jednak wyprzedanie trzech ostatnich etapów przedsprzedaży Memeinator i prawie całkowite wyprzedanie czwartego etapu pokazuje potencjał MMTR do zakłócenia rynku monet meme.

Patrząc na doskonałe wyniki tych trzech monet meme, należy zauważyć, że monety meme znane są z dużej zmienności, a na ich przyszłe trendy wpływają nastroje rynkowe i aktywność traderów. Te trzy monety meme nie są wyjątkiem.

Podsumowanie

Wzrost popularności Pepe, Floki i Memeinator w sektorze monet meme ilustruje potencjał i dynamikę rynku kryptowalut. Tokeny te przyciągnęły znaczną uwagę, a ich imponujące wyniki cenowe wskazują na rosnące zainteresowanie monetami meme.

W miarę jak konkurencja na rynku monet meme przybiera na sile, inwestorzy powinni zachować ostrożność, przeprowadzać dokładne badania i być na bieżąco z trendami rynkowymi. Arena monet meme nadal jest przestrzenią, w której niespodzianki i przełomy są częścią gry, a ci trzej rywale są tego dowodem.

