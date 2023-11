Cena Safemoon spada o 50% po aresztowaniu kadry kierowniczej pod zarzutem oszustwa

Rząd USA postawił zarzuty kierownictwu kryptowaluty SafeMoon w związku z zarzutami „spisku mającego na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi, spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną i prania pieniędzy”. Aresztowanie dyrektorów Safemoon nastąpiło po ujawnieniu w środę rano przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)postawionych im zarzutów.

W środę ujawniono akt oskarżenia Johna Karony’ego, Kyle’a Nagy’ego i Thomasa Smitha, co podkreśliło rolę kierownictwa Safemoon w oszukiwaniu inwestorów w ramach wielomilionowego programu.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Kierownictwo Safemoon aresztowane

Copy link to section

Według komunikatu prasowego opublikowanego przez Biuro Prokuratora USA we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku zarówno Karony, jak i Smith zostali aresztowani. Jednak w momencie oddania publikacji do druku Nagy nadal przebywał na wolności.

Ivan J. Arvelo, agent specjalny odpowiedzialny za dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego w stanie Nowy Jork, powiedział w oświadczeniu:

„Jak twierdzono, kierownictwo SafeMoon zwiększyło wartość swojej firmy do ponad 8 miliardów dolarów, ale zamiast nagradzać swoich klientów zgodnie z obietnicą, ich nienasycona chciwość skłoniła ich do wydawania milionów dolarów na własne wystawne pragnienia. Dziś żadne luksusowe pojazdy ani rozległe nieruchomości nie są w stanie uchronić ich przed konsekwencjami takich przestępstw”.

Wcześniej SEC oskarżyła twórcę Safemoon Kyle’a Nagy’ego, dyrektora generalnego Johna Karony’ego i dyrektora ds. technologii Thomasa Smitha o oszustwa i oferowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych.

„Oskarżeni obiecali przyjąć cenę tokena „Bezpiecznie na księżyc”, ale zamiast zapewnić zyski, zniweczyli miliardową kapitalizację rynkową, wycofali z projektu aktywa kryptograficzne o wartości ponad 200 milionów dolarów i sprzeniewierzyli fundusze inwestorów na cele osobiste używać” – czytamy w skardze SEC przeciwko Nagy, Karony i Smith.

Cena Safemoon (SFM) gwałtownie spadła po tych wiadomościach, a token spadł o ponad 50% do 0,00009142 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.