FCA przyznaje PayPal licencję kryptograficzną na prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii

PayPal UK Limited, brytyjski oddział giganta płatności online, otrzymał 31 października zgodę organów regulacyjnych od Financial Conduct Authority (FCA). Licencja umożliwia teraz firmie PayPal rozpoczęcie oferowania usług obywatelom Wielkiej Brytanii.

PayPal staje się czwartą firmą, która otrzyma zgodę FCA w 2023 roku

Zatwierdzenie zostało zauważone po niedawnej aktualizacji rejestru kryptowalut FCA, w którym w 2023 r. pojawiły się tylko cztery nowe wpisy. Oprócz PayPal jedynymi innymi firmami, które otrzymały podobne zezwolenie w tym roku, były Bitstamp, Komainu i Interactive Brokers.

Rzecznik firmy skomentował nowe rozwiązanie, stwierdzając, że PayPal UK Limited jest obecnie autoryzowaną instytucją pieniądza elektronicznego i firmą udzielającą kredytów konsumenckich.

Ponadto firmie udało się zarejestrować jako firma zajmująca się aktywami kryptograficznymi, umożliwiając przeniesienie kont klientów PayPal w Wielkiej Brytanii do tego nowego brytyjskiego podmiotu z PayPal Europe 1 listopada 2023 r.

Rzecznik dodał,

Zmiana następuje po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Do tej pory PayPal Europe świadczył usługi klientom z Wielkiej Brytanii. PayPal w dalszym ciągu oferuje swoim klientom te same produkty i usługi w Wielkiej Brytanii.

PayPal utrzyma wstrzymanie zakupów kryptowalut do 2024 roku

W ciągu ostatnich kilku lat, między styczniem 2020 r. a październikiem 2023 r., FCA otrzymała 326 wniosków o rejestrację kryptowalut. Organ regulacyjny zatwierdził jednak jedynie 43 z nich, ustalając wskaźnik zatwierdzeń na poziomie około 14%.

PayPal był więcej niż chętny do przestrzegania bardziej rygorystycznych przepisów, ogłaszając w sierpniu tego roku, że wstrzyma zakupy kryptowalut w Wielkiej Brytanii do 2024 roku.

Rzecznik spółki potwierdził, że decyzja ta nadal obowiązuje i rejestracja nie ulegnie zmianie. Dokładna data, kiedy firma zniesie pauzę, nie została jeszcze potwierdzona.

Jednak po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych PayPal może rozpocząć rozszerzanie swojego zespołu w Wielkiej Brytanii. W związku z tym poszukuje kandydatów na dziesięć nowych stanowisk, w tym szefa ds. przestępstw finansowych i specjalistę ds. raportowania prania kryptowalut.

FCA pracuje nad egzekwowaniem surowszych przepisów

Zezwolenie PayPal na oferowanie usług kryptograficznych obywatelom Wielkiej Brytanii wynika z wysiłków rządu mających na celu wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów w tym sektorze.

Celem jest uregulowanie branży w ramach istniejącej ustawy o usługach i rynkach finansowych, która zobowiązała giełdy kryptowalut do spełnienia nowych wymogów dotyczących przyjmowania i ujawniania informacji, gdy decydują się na notowanie aktywów cyfrowych.

Początkowo FCA napotkała trudności w nakłonieniu zagranicznych firm działających w Wielkiej Brytanii do dostosowania się do zmian przepisów, co doprowadziło do groźby wysokich grzywien i kar dla tych, którzy nie zastosują się do tych zmian.

