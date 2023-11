PancakeSwap, Synthetix, Aave, Uniswap, wraz ze wzrostem wskaźnika strachu i chciwości

Tokeny zdecentralizowanego finansów (DeFi) kontynuowały tryb odzyskiwania wraz ze wzrostem indeksu strachu przed kryptowalutami i chciwości. Cena PancakeSwap (CAKE) wzrosła w czwartek o ponad 30% i osiągnęła najwyższy poziom od lipca tego roku.

Z drugiej strony cena Synthetix (SNX) wzrosła do najwyższego poziomu 2,50 dolara, najwyższego poziomu od sierpnia 2023 roku. Podobnie jak PancakeSwap, token wzrósł o ponad 35% od najniższego punktu w październiku.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

AAVE, czwarta co do wielkości platforma DeFi na świecie, wzrosła o 16,13%, podczas gdy Uniswap wzrósł o 15%. Inne czołowe tokeny DeFi, takie jak Curve (CRV), Compound (COMP) i Frax Share (FXS), również osiągnęły najlepsze wyniki.

Tokeny te podskoczyły, gdy indeks kryptowalutowego strachu i chciwości wskoczył do strefy chciwości wynoszącej 74. W większości przypadków kryptowaluty podskoczyły, gdy na rynku rozprzestrzeniało się poczucie strachu.

Rosną również ze względu na dobrą wydajność Bitcoina. Bitcoin wzrósł w czwartek do 34 450 dolarów, co stanowi najwyższy punkt w tym roku. Od najniższego poziomu we wrześniu wzrósł dwucyfrowo.

Tokeny kryptograficzne, znane również jako altcoiny, mają tendencję do wzrostów, gdy Bitcoin radzi sobie dobrze. I na szczęście, jak pisałem wcześniej, wzrost Bitcoina wydaje się nabierać tempa, ponieważ utworzył zwyżkowy wzór proporczyka.

Moneta utrzymała się również powyżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących, podczas gdy Indeks Względnej Siły (RSI) przesunął się do poziomu wykupienia. Ten RSI jest oznaką, że Bitcoin nabiera dużego tempa.

Podskoczyły także po ostatniej decyzji Rezerwy Federalnej. Bank pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%, co stanowi najwyższy poziom od ponad dwóch dekad. W swoim oświadczeniu Jerome Powell zasygnalizował, że Fed prawdopodobnie będzie kontynuował wstrzymywanie aktywności w nadchodzących miesiącach.

Ekonomiści spodziewają się również, że Fed również obniży stopy procentowe w drugim kwartale 2024 roku. Kryptowaluty, które przetrwały ostatni cykl podwyżek stóp procentowych, prawdopodobnie nabiorą nowego rozpędu.

Ekosystem DeFi również się ożywia. Według DeFi Llama całkowita zablokowana wartość (TVL) wzrosła do ponad 42,7 miliarda dolarów.

https://www.youtube.com/watch?v=X_PMHtMqFR0

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.