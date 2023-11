Solana (SOL) nadal cieszy się popularnością jako jeden z najsilniejszych konkurentów w ostatnim kwartale 2023 roku, podczas gdy token meme Shiba Memu (SHMU) wyłania się jako intrygujący gracz.

Po osiągnięciu przez SHMU ceny 0,037900 USDT w przedsprzedaży, inwestorzy przyglądają się tym dwóm aktywom cyfrowym z niecierpliwością.

Imponująca aktywność Solany

Podróż Solany w 2023 roku była po prostu niezwykłą konkurencją z takimi firmami jak Bitcoin i Ethereum.

Bitcoin (BTC) zrobił furorę, przekraczając 30,000 USD i osiągając nowe roczne maksimum na poziomie 35,000 USD. Bitcoin odetchnął jednak z ulgą, konsolidując swój kurs powyżej 34,000 USD.

Z kolei Solana mocno przeciwstawiła się negatywnym nastrojom, które wzywały do korekty, odkąd przekroczyła granicę 30 USD. Warto zauważyć, że nawet doniesienia o zagrożonej giełdzie kryptowalut FTX przenoszącej miliony funduszy w SOL i innych tokenach nie były w stanie powstrzymać rajdu Solany.

Prognoza ceny SOL

Imponujący ruch cenowy Solany ustawił ją blisko krytycznego poziomu oporu na poziomie 40 USD. Jako świadectwo odporności, kryptowaluta z powodzeniem pokonała różne poziomy oporu, w tym 25 USD, 28 USD, 30 USD, a ostatnio 35 USD.

Przecięcie MA i wskaźniki MACD dodatkowo podkreślają byczy potencjał SOL. Podczas gdy pojawiły się oznaki potencjalnego odwrócenia poniżej 30 USD, RSI odbił się do 70, wzmacniając bycze nastroje i zachęcając traderów do utrzymania pozycji kupna.

Istotnym czynnikiem wpływającym na dobre wyniki Solany jest obecność złotego krzyża, który wystąpił, gdy 50-dniowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) przekroczyła 200-dniową EMA 22 października. Wydarzenie to jest uważane za silne potwierdzenie trwającego trendu wzrostowego.

Ostatni raz Solana doświadczyła takiego byczego przecięcia w 2021 roku, wyznaczając początek poprzedniej hossy. W listopadzie tego samego roku SOL osiągnął nowy rekord wszech czasów na poziomie 260 USD. W związku z tym dane historyczne sugerują, że Solana może być gotowa na kolejny niezwykły rajd.

Należy jednak wziąć pod uwagę potencjał cofnięcia do około 30 USD, zanim SOL rozpocznie większe wybicie powyżej 40 USD. Traderzy powinni również mieć oko na potencjalny opór na poziomie 38,5 USD, który może tymczasowo utrudnić wybicie. Jeśli Solana przebije się powyżej 40 USD, droga do 50 USD wydaje się stosunkowo gładka, z niewielkim opóźnieniem spodziewanym w przedziale od 45 do 46 USD.

Shiba Memu: token meme walczący z Solaną

Pośród imponujących wyników Solany, Shiba Memu (SHMU) wyłania się jako wyjątkowy i intrygujący gracz w świecie tokenów meme. Cena SHMU w przedsprzedaży wynosi 0,037900 USDT, co przyciąga uwagę inwestorów.

Shiba Memu wyróżnia się tym, że wykorzystuje samowystarczalne możliwości marketingowe oparte na technologii AI. W przeciwieństwie do innych tokenów meme, które polegają na zespołach ludzkich w działaniach marketingowych, SHMU został zaprojektowany do tworzenia własnych strategii marketingowych, pisania własnego PR i promowania się na odpowiednich forach i sieciach społecznościowych.

Ten “geniusz meme z robotycznym psem” działa niestrudzenie, obserwując przestrzeń kryptowalut przez całą dobę, znajdując najlepszą pracę w kreatywnej reklamie i ulepszając ją. Jego technologia AI pozwala mu generować ogromną ilość treści, które są następnie rozpowszechniane za pośrednictwem komunikatów prasowych i materiałów marketingowych. Treści te są udostępniane na forach i platformach mediów społecznościowych, aby zmaksymalizować ich zasięg i wpływ.

Ponadto Shiba Memu umożliwia bezpośrednie zaangażowanie użytkowników za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego. Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje ze sztuczną inteligencją, przekazywać informacje zwrotne, zgłaszać sugestie i zadawać pytania, tworząc unikalne i interaktywne doświadczenie.

Obecnie trwa przedsprzedaż SHMU, a dzięki jego samowystarczalnym możliwościom marketingowym token może wywołać falę na rynku kryptowalut. Inwestorzy z niecierpliwością czekają na jego przyszły potencjał i zyski, jakie może zaoferować.

Podsumowanie

Ponieważ zarówno Solana, jak i Shiba Memu nadal przyciągają uwagę, inwestorzy uważnie monitorują ich ruchy i przewidują, co może przynieść przyszłość tych cyfrowych aktywów.

Dobre wyniki Solany i optymistyczne perspektywy sprawiają, że jest to czołowy pretendent na rynku kryptowalut, z potencjałem do dalszych wzrostów cen. Unikalne podejście Shiba Memu do tokenów meme, napędzane technologią AI, dodaje interesujący wymiar do rynku przedsprzedaży.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.