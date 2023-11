Prognoza Memeinator (MMTR), gdy Aptos i Apecoin przygotowują się do uwolnienia tokenów za ponad 175 mln USD

Odblokowania tokenów zazwyczaj katalizują bessę na rynku kryptowalut, ponieważ zwiększają podaż aktywów, prowadząc do zwiększonej presji sprzedaży na platformach transakcyjnych. Odblokowanie tokenów Aptos i Apecoin nastąpi odpowiednio 12 i 17 listopada. Sprawdźmy, czego mogą spodziewać się entuzjaści i jaka powinna być reakcja Memeinator.

Aptos odblokuje monety o wartości 157 mln USD

Od 12 listopada ekosystem Aptos wzbogaci się o 24,8 miliona tokenów. Projekt rozprowadzi aktywa (o wartości 157,92 mln USD) wśród głównych współpracowników, inwestorów, fundacji i społeczności APT.

Odblokowane monety prawdopodobnie trafią na giełdy kryptowalut, co doprowadzi do zwiększonej dynamiki sprzedaży, a w konsekwencji do obniżenia ceny kryptowaluty.

📊 #Aptos will start their token unlock in a few days. For the next 6 months, 24.8M $APT tokens will be unlocked every month. That's $157M flooding the market every month. pic.twitter.com/PVLqYh6Zof — ToreroRomero (@Torero_Romero) October 27, 2023

Ponad 20 mln USD w tokenach Apecoin wejdzie do obiegu

Tokeny Apecoin o wartości 20,12 miliona dolarów, czyli około 4,23% całkowitej podaży, czekają na odblokowanie 17 listopada. Wydarzenie to prawdopodobnie zwiększy niedźwiedzie nastawienie do tokena. Altcoin zareagował negatywnie na poprzednie odblokowania, ponieważ był świadkiem krótkoterminowej zmienności.

15,6 miliona monet APE trafi do założycieli, Yuga Labs, skarbca i osób wspierających uruchomienie.

Kurs APE wynosił 1,316 USD w momencie publikacji, po wzroście o 7% w ciągu ostatniego tygodnia. Biorąc pod uwagę wcześniejsze reakcje, nadchodzące wydarzenie odblokowujące może zniwelować tygodniowe zyski tokena. Analityk @PiedadYieger wierzy, że sprawy mogą pójść na południe dla Apecoina.

Will ApeCoin’s looming token unlock make things worse for APE



This unlock, scheduled to release $16.74 million worth of APE, equates to roughly 4.2% of the total supply. As with many token unlocks, there are both potential advantages and disadvantages to address.



A token unlock… pic.twitter.com/Cj3efIS0zT — 幸子 (@PiedadYerger) October 17, 2023

Odblokowanie tokena może zaoferować traderom pozostającym na uboczu szansę na wykorzystanie krótkoterminowej zmienności do realizacji pozycji. Memeinator pozostaje jednak lukratywny dla entuzjastów poszukujących memecoina, który pozwoli im wykorzystać nadchodzące fale w świecie kryptowalut.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.