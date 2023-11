Prognoza ceny Memecoin (MEME) po ogłoszeniu notowania i handlu przez Binance

Binance, jedna z wiodących na świecie giełd kryptowalut, po raz kolejny trafia na pierwsze strony gazet dzięki najnowszemu ogłoszeniu dotyczącemu Memecoin (MEME).

Po udanym wprowadzeniu Memecoina na Binance Launchpool, giełda jest teraz gotowa do wprowadzenia MEME do obrotu. Wiadomość wywołała ciekawość wśród entuzjastów kryptowalut, prowadząc do spekulacji na temat trajektorii cen MEME.

Binance umieści pary handlowe MEME

Oczekuje się, że przeniesienie Binance na listę Memecoin (MEME) nada nowy impuls rynkowi memów. Giełda będzie oferować handel MEME w stosunku do kilku popularnych par, w tym MEME/BNB, MEME/BTC, MEME/USDT, MEME/FDUSD, MEME/TUSD i MEME/TRY.

Rozpoczęcie handlu tymi parami zaplanowano na 3 listopada 2023 r. o godzinie 08:00 (UTC), po czym inwestorzy będą mogli odwiedzić Binance, aby handlować dowolną z wymienionych par MEME.

Ta aukcja przybliża Memecoin (MEME) do szerszej społeczności kryptowalut, oferując inwestorom więcej opcji dostępu i handlu monetą. Różnorodne pary handlowe umożliwiają użytkownikom wybór preferowanych opcji handlowych, niezależnie od tego, czy chodzi o Bitcoin, Binance Coin, czy monety typu stablecoin, takie jak Tether (USDT) i USD Coin (USDC).

Jak bardzo wzrośnie cena Memecoina (MEME) po wystawieniu na giełdę?

Ponieważ inwestorzy kryptowalut spodziewają się handlu MEME na Binance, pojawiają się pytania dotyczące przewidywania ceny Memecoin (MEME) po tym, jak zostanie on notowany na największej na świecie giełdzie kryptowalut pod względem wolumenu obrotu.

Podczas gdy handlowcy i inwestorzy rozważają potencjalny ruch cen MEME, ważne jest, aby mieć przegląd podróży Memecoina, która rozpoczęła się od przedsprzedaży, podczas której token MEME kosztował 0,001 dolara za token.

Choć mogą istnieć różne opinie na temat przyszłości ceny MEME, panuje zgoda co do tego, że cena MEME będzie rosła.

Niektóre przewidywania sugerują, że MEME może wzrosnąć w kierunku poziomu 0,01 dolara, co oznacza dziesięciokrotny wzrost w stosunku do ceny przedsprzedażowej. Należy jednak pamiętać, że szczególnie monety memowe są znane ze swojej zmienności, dlatego do przewidywań cenowych należy podchodzić ostrożnie.

Memecoin kontra Memeinator: bitwa na monety memowe

Podczas gdy Memecoin (MEME) napotyka trudności w związku ze zbliżającym się notowaniem na giełdzie, memowa moneta nie jest osamotniona w tej przestrzeni. Inna godna uwagi moneta memowa, Memeinator (MMTR), również robi furorę dzięki przedsprzedaży MMTR, która jest w piątym etapie.

Obydwa projekty mają unikalne cechy i cele, które mogą wyróżnić je na tle zatłoczonej przestrzeni monet memowych.

Memecoin, wspierany przez silny zespół z jasnym planem działania i wizją, ma na celu zdominowanie świata monet memowych dzięki innowacyjnemu marketingowi i wprowadzaniu produktów na rynek. Moneta wzbudziła duże zainteresowanie, nie tylko ze względu na jej branding inspirowany memami, ale także ze względu na swoją użyteczność i wspierany przez nią ekosystem Memeland.

Z drugiej strony Memeinator (MMTR) pozycjonuje się również jako dominująca moneta memowa dzięki technologii sztucznej inteligencji, marketingowi wirusowemu i misji osiągnięcia kapitalizacji rynkowej na poziomie 1 miliarda dolarów. Obecnie cena MMTR wynosi 0,0125 USD i oczekuje się, że w szóstym etapie przedsprzedaży wzrośnie do 0,0133 USD.

Obydwa projekty (memecoin i memeinator) mają swoje mocne strony i unikalne propozycje wartości, a rywalizacja między nimi dodaje intrygujący wymiar krajobrazowi monet memowych.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.