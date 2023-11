Sam Bankman-Fried uznany za winnego w procesie o oszustwo FTX, grozi mu kilkadziesiąt lat więzienia

W ramach znaczącego wydarzenia prawnego, które może mieć daleko idące konsekwencje dla branży kryptowalut, Sam Bankman-Fried, współzałożyciel FTX, został uznany za winnego wszystkich zarzutów w procesie FTX, który rozpoczął się 3 października.

Werdykt, wydany przez ławę przysięgłych złożoną z dziewięciu kobiet i trzech mężczyzn, obejmuje wyroki skazujące w dwóch przypadkach: oszustwa drogą elektroniczną, czterech zarzutach spisku mającego na celu popełnienie oszustwa i jednym przypadku spisku mającego na celu popełnienie prania pieniędzy.

Werdykt SBF podkreśla i konsekwencje prawne

Werdykt został wydany po niecałych pięciu godzinach narad, kończąc proces o wysoką stawkę, uważnie obserwowany przez inwestorów, organy regulacyjne i społeczność kryptowalut. Oznacza to oszałamiający upadek niegdyś wybitnego dyrektora generalnego giełdy kryptowalut, którego majątek netto w szczytowym okresie szacowano na dziesiątki miliardów.

Wyrok Bankmana-Frieda zapadnie 28 marca, a potencjalnie grozi mu kilkadziesiąt lat więzienia.

Kłopoty prawne Bankmana-Frieda rozpoczęły się w grudniu , kiedy został aresztowany i oskarżony o oszukiwanie inwestorów i klientów FTX, a także pożyczkodawców Alameda Research. SBF zrezygnowało z giełdy kryptowalut FTX, gdy w listopadzie 2022 r. złożyło wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 11.

Przez cały proces utrzymywał, że jest niewinny, twierdząc, że nikogo nie oszukał, lecz dopuścił się błędów w nadzorowaniu funduszy spółki.

O co postawiono Samowi Bankman-Friedowi zarzuty?

Jednakże prokuratura przedstawiła przekonującą sprawę przeciwko Bankman-Friedowi, argumentując, że świadomie sprzeniewierzył on środki klientów na różne wydatki, w tym na luksusowe nieruchomości, sponsoring sportowy i inwestycje typu venture.

Prokuratorzy prześledzili te rzekome działania aż do 2021 r., kiedy Bankman-Fried nakazał wykorzystanie środków klientów do odkupienia udziałów FTX należących do konkurencyjnej giełdy kryptowalut Binance. Decyzja ta ostatecznie skutkowała pożyczeniem pieniędzy od klientów FTX w celu ułatwienia transakcji.

Caroline Ellison, była dyrektor generalna funduszu hedgingowego Alameda Research, zeznawała podczas procesu, podkreślając rolę oskarżonej w wydawaniu poleceń wykorzystania środków klientów pomimo jej ostrzeżeń o potencjalnych konsekwencjach.

W odpowiedzi na te zarzuty Bankman-Fried argumentował, że ufa swoim starannie dobranym menedżerom w zakresie zarządzania operacjami spółek. Jednocześnie skupił się na innych aspektach swojego wielomiliardowego imperium, w tym na lobbingu regulacyjnym.

Jednym z najbardziej szkodliwych aspektów procesu Bankmana-Frieda były jego własne zeznania. Podczas rygorystycznego przesłuchania prowadzonego przez prokurator Danielle Sassoon wielokrotnie twierdził, że nie pamięta najważniejszych szczegółów i wypowiedzi, co potencjalnie podważało jego wiarygodność. Sassoon wykorzystał słowa Bankmana-Frieda, w tym te z wywiadów, których udzielił po upadku FTX, aby zademonstrować schemat oszustwa.

Sam Bankman-Fried zamierza odwołać się od wyroku

Prawnik Bankman-Frieda, Mark Cohen, wskazał, że jego klient złoży apelację od wyroku, podtrzymując swoją niewinność i przysięgając, że będzie nadal energicznie zwalczał stawiane mu zarzuty.

Jak werdykt SBF wpływa na rynek kryptowalut?

Tak jak stwierdziła Kavita Gupta, partnerka w funduszu Delta Blockchain Fund, próba SBF może pomóc w zapewnieniu większej przejrzystości regulacyjnej w zakresie kryptowalut. Wyrok skazujący będzie bez wątpienia miał istotne konsekwencje dla branży kryptowalut.

Bankman-Fried FTX była jedną z największych giełd handlu kryptowalutami i dokonała głośnych inwestycji, takich jak zatrudnianie celebrytów takich jak Tom Brady i Larry David jako pitchmanów. Jego wysiłki filantropijne i wspieranie regulacji branżowych również przyczyniły się do jego publicznego wizerunku.

Jednak upadek FTX, Alameda i ich spółek zależnych po artykule na CoinDesk, który ujawnił ich ściśle powiązane operacje, wywołał falę szoku w branży.

John J. Ray III, nowy dyrektor generalny FTX, odniósł się do finansowych konsekwencji upadku, stwierdzając, że klienci FTX mogą nie odzyskać w pełni swoich środków. Scharakteryzował rzekome przestępstwa jako zwykłą defraudację, podkreślając potrzebę kontroli i regulacji w sektorze kryptowalut.

Amerykański prokurator Damian Williams, przemawiając przed budynkiem sądu, scharakteryzował działania Bankman-Fried jako znaczące oszustwa finansowe i korupcję, podkreślając, że na tego rodzaju nadużycia nie ma miejsca w branży kryptowalut.

Wyrok skazujący z pewnością będzie przestrogą dla potencjalnych oszustów, wskazując, że ich działania nie są poza zasięgiem prawa.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.