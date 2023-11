Prognoza ceny Polkadot (DOT), ponieważ Bitcoin widzi opór na poziomie 36 tys. dolarów

Rynek altcoinów prezentuje imponujący wzrost cen, gdy Bitcoin walczy o zamknięcie powyżej 35 tys. dolarów. BTC oscyluje wokół 35 110 dolarów, podczas gdy byki nadal rządzą branżą kryptowalut, spychając ogólną wartość wszystkich cyfrowych monet do 1,32 biliona dolarów w momencie publikacji prasy.

Wśród zwyżkowych rynków Polkadot oczekuje na masowy rozwój ekosystemu, co sugeruje potencjalne wkrótce wzrosty cen DOT.

Byczy rozwój Polkadot

Twórcy Polkadot pracowali nad udoskonaleniem swojego projektu. Raport Messariego pokazuje nadchodzący rozwój kryptowaluty w przypadku alternatywnej monety. Przede wszystkim podkreśla ukończenie Polkadot 1.0, co stanowi krok w kierunku powitania Polkadot 2.0.

Ponadto wskaźniki On-chain potwierdzają potencjalne wzrosty DOT. Aktywa Staked Polkadot zbliżają się do limitu 50% po wzroście o 12% kwartał do kwartału do 49%.

Niemniej jednak dzienna liczba aktywnych adresów gwałtownie spada, zamykając pierwszy kwartał na poziomie 6900, a drugi na poziomie 5800. W trzecim kwartale liczba ta spadła jeszcze bardziej do 5200. Jednak aktywność deweloperska, która pozostaje podwyższona, pozostaje kluczowa przy ocenie długoterminowej sytuacji cenowej.

Polkadot należy do czołowych sieci wielosieciowych i może być świadkiem zwiększonego popytu w związku z ciągłym rozwojem. Co więcej, programiści DOT mogą czekać na (w odpowiednim czasie) dostarczenie byczych wiadomości, ponieważ w sektorze kryptowalut dominuje optymizm.

Prognoza cen Polkadota

DOT zyskał w ciągu ostatniego dnia 2,81%, osiągając w tej publikacji cenę 4,79 USD. Altcoin odnotował imponujące ożywienie w ciągu ostatnich dziesięciu dni, gwałtownie rosnąc od minimów z 20 października na poziomie 3,6 dolara, gdy Bitcoin przewodził wzrostom na rynku. W zeszłym tygodniu zyskał około 15%.

7-day chart on Coinmarketcap

Cena Polkadot prawdopodobnie odzwierciedlałaby ruchy Bitcoina. W ten sposób DOT może wspiąć się na nowy poziom, gdy byki BTC osiągną opór na poziomie 36 tys. dolarów (ponownie). Tymczasem od końca sierpnia przekroczenie 4,82 USD pozostaje wyzwaniem.

Byki DOT powinny zdominować obszar wsparcia na poziomie 4,74 USD, aby popchnąć ceny do 5,1 USD. Dalsze trendy wzrostowe sprowadzą alt do 5,42 USD, otwierając ścieżkę do 5,8 USD. Tymczasem entuzjaści Polkadot powinni obserwować zachowanie Bitcoina w oczekiwaniu na optymistyczny rozwój sytuacji ze strony zespołu projektu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.