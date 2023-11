Bank of England wdraża plany regulacji monet stabilnych w ramach przekształcenia Wielkiej Brytanii w centrum kryptowalut

Bank Anglii (BOE), bank centralny Wielkiej Brytanii, opublikował niedawno plan regulacji stabilnych monet i zbliżył się o krok do zapewnienia odpowiednich zasad dla szerszej branży kryptowalut.

Zarówno BOE, jak i Financial Conduct Authority (FCA), organ nadzoru finansowego kraju, zamierzają przestrzegać zasad opublikowanych przez rząd Wielkiej Brytanii w zeszłym tygodniu, aby zapewnić odpowiednie monitorowanie sektora aktywów cyfrowych.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Wielka Brytania chce być kolejnym dużym centrum kryptowalut

Copy link to section

W przedmiotowej propozycji stwierdzono, że w kraju wkrótce zostaną wprowadzone regulacje dotyczące monet stabilnych opartych na walutach fiducjarnych. Oczekuje się, że przepisy wejdą w życie na początku 2024 r.

Według dokumentu brytyjskiego rządu oczekuje się, że Bank Anglii będzie regulować stabilne monety systemowe, podczas gdy FCA pozostanie odpowiedzialna za zarządzanie szerszym rynkiem kryptowalut.

Rishi Sunak, premier Wielkiej Brytanii, również ogłosił, że chce, aby kraj stał się centrum kryptowalut. Jeśli tak, kraj mógłby dołączyć do Singapuru, Hongkongu i Dubaju jako jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji kryptowalut na świecie.

Aby jednak osiągnąć ten poziom, Wielka Brytania wymaga najpierw wprowadzenia jasnych zasad dla firm kryptograficznych i samych aktywów cyfrowych.

Są to cele, na których muszą się w pierwszej kolejności skoncentrować krajowe instytucje finansowe i organy regulacyjne. Co więcej, ponieważ UE i Japonia próbowały wprowadzić podobne regulacje, Wielka Brytania ma kilku konkurentów.

Szczegóły dotyczące przepisów dotyczących monet stabilnych

Copy link to section

Według nowego dokumentu Bank Anglii zamierza skupić się wyłącznie na monetach stabilnych wspieranych przez funta brytyjskiego.

Zostało to wyjaśnione w piśmie Urzędu ds. Regulacji Ostrożnościowych (PRA), w którym stwierdzono, że ryzyko zarażenia będzie niższe w przypadku monet stabilnych używanych w systemach płatności systemowych regulowanych przez bank niż w przypadku rozwiązań alternatywnych, takich jak pieniądz elektroniczny lub inne regulowane monety stabilne przechwytywane przez FCA reżim.

FCA potwierdziła również, że każdy, kto będzie chciał wyemitować nową monetę stablecoin, będzie musiał najpierw uzyskać zgodę organu regulacyjnego, zanim monety stablecoin zaczną krążyć w Wielkiej Brytanii lub z Wielkiej Brytanii. W artykule dodano, że emitenci mogą zatrzymać dochody z odsetek i zwrot z aktywów zabezpieczających.

Jednakże FCA zauważyła:

Jesteśmy świadomi, że może to zostać odebrane jako nieuczciwe wobec konsumentów, jeśli stopy procentowe pozostaną wysokie i znacznie wzrosną (biorąc pod uwagę, że oczekuje się, że regulowane aktywa zabezpieczające monety stablecoin będą chronione jako aktywa klientów).

Ponieważ Wielka Brytania i inne wymienione kraje w dalszym ciągu podejmują próby zapewnienia funkcjonalnych ram regulacyjnych i ostatecznej legalizacji branży kryptowalut, w USA nie podjęto jeszcze takich wysiłków, co powoduje, że kraj ten pozostaje w tyle za wieloma krajami w skali globalnej.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.