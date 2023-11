Produkty inwestycyjne oparte na aktywach cyfrowych odnotowały w zeszłym tygodniu szósty z rzędu tydzień napływu środków. W międzyczasie Bitcoin wzrósł powyżej 35,000 USD, nawet gdy niektóre altcoiny osiągnęły lepsze wyniki niż flagowa kryptowaluta.

W świecie monet meme tempo topowych psów i żab nabierało tempa, a notowanie Memecoin (MEME) przez Binance przyczyniło się do odrodzenia zainteresowania inwestorów. Analityk twierdzi również, że kryptowaluty i akcje mogą być gotowe na rajd Świętego Mikołaja.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dlaczego może to mieć kluczowe znaczenie dla Memeinator (MMTR), nowego projektu monet meme, który może przyciągnąć wiele uwagi przed oczekiwanym rajdem kryptowalut?

Kryptowalutowe produkty inwestycyjne odnotowują szósty z rzędu tydzień napływu środków

Copy link to section

Produkty inwestycyjne w aktywa cyfrowe odnotowały napływ pieniędzy instytucjonalnych, a tygodniowe wpływy mają obecnie sześciotygodniową pozytywną passę. Według firmy CoinShares, zajmującej się inwestycjami w aktywa kryptowalutowe, w ubiegłym tygodniu do różnych produktów napłynęło łącznie 261 mln USD, co daje roczną sumę 767 mln USD i przewyższa 736 mln USD odnotowane w 2022 roku.

Bitcoin i Ethereum, ten ostatni z największym napływem w zeszłym tygodniu w wysokości 17,5 mln USD, przewodzą pod tym względem alternatywnym monetom o dużej kapitalizacji.

Ponieważ rynek nadal umacnia bycze perspektywy, analityk wskazał na potencjalny rajd “Świętego Mikołaja”.

Markus Thielen, szef działu badań i strategii kryptowalut w firmie inwestycyjnej Matrixport, wiąże powyższe perspektywy z różnymi wydarzeniami makroekonomicznymi. W opublikowanym dziś raporcie platforma zwraca uwagę na trzy czynniki makro: emisję przez Departament Skarbu USA długu o krótszym terminie zapadalności, zmianę polityki stóp procentowych Fed i ochłodzenie rynku pracy.

Te rozważania, a także niesłabnący sentyment do wpływu pierwszego spotowego Bitcoin ETF na rynek amerykański, mogą być idealną receptą na burzliwą hossę.

Memeinator: projekt meme z misją

Copy link to section

Memeinator to nowy projekt meme związany ze sztuczną inteligencją, który ma na celu zdominowanie segmentu rynku poprzez ofertę użytkową, która ujawnia bezużyteczność większości obecnych monet meme.

Projekt wskazuje na deflacyjny mechanizm tokenowy zasilany tokenem MMTR, który wykorzysta moc sztucznej inteligencji, aby nie tylko zaangażować i utrzymać trakcję, ale także zaoferować społeczności coś więcej niż tylko szum.

Podczas gdy Memeinator ma mapę drogową, która podkreśla jego oficjalną premierę na początku 2024 roku, wydaje się, że projekt trafił we właściwe akordy dla inwestorów. Zaledwie kilka tygodni po uruchomieniu przedsprzedaży zespół zebrał ponad 1,17 mln USD. Oferta związana z tokenami znajduje się obecnie na etapie 5 przedsprzedaży i szybko się wyprzedaje.

Gwałtowny wzrost napływu do produktów kryptowalutowych sugeruje, że apetyt na potencjalnie satysfakcjonujące klejnoty jest wysoki. Jeśli po udanej przedsprzedaży nastąpi większa adopcja na rosnącym rynku, szanse na wzrost MMTR do tokena o kapitalizacji rynkowej 1 mld USD będą wysokie.

Co może sprawić, że Memeinator wyprzedzi konkurencję?

Copy link to section

Memeinator będzie musiał rzucić wyzwanie i wyprzedzić Dogecoina i Shiba Inu, aby zdobyć koronę branży memów. Jak to możliwe? Biała księga projektu, dostępna tutaj, podkreśla wiele funkcji i możliwości, które mogą być obce starszym monetom meme.

Na przykład integracja stakingu, NFT i gier za pośrednictwem gry meme opartej na sztucznej inteligencji to cechy zwiększające ogólną atrakcyjność MMTR.

To znaczące wskaźniki wartości dla Memeinator, a cel, jakim jest pokonanie słabych tokenów memów i osiągnięcie kapitalizacji rynkowej w wysokości 1 mld USD, może być możliwy do osiągnięcia. To prawda, może to nastąpić niedługo po uruchomieniu sieci głównej projektu i notowaniu tokenów na giełdach kryptowalut najwyższego poziomu.