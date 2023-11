XRP, Alchemy Pay, Stellar, KuCoin Token rosną w obliczu nastrojów związanych z ryzykiem

Rynek finansowy dobrze rozpoczął tydzień, kontynuując wzrosty z poprzedniego tygodnia. Bitcoin utrzymał się powyżej 35 000 dolarów, podczas gdy główne amerykańskie indeksy, takie jak Dow Jones, Nasdaq 100 i S&P 500, wzrosły.

Większość altcoinów była na zielono. Cena XRP firmy Ripple wzrosła o 13% i osiągnęła najwyższy poziom 0,7320 USD, najwyższy punkt od 30 lipca. Moneta wzrosła o ponad 65% od najniższego poziomu w sierpniu. Zebrała się po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wycofała pozew przeciwko szefowi Ripple Labs.

Cena tokena Alchemy Pay (ACH) również gwałtownie wzrosła, osiągając najwyższą wartość 0,021 USD, najwyższy poziom od 14 lipca. Wzrósł on o ponad 61% z najniższego poziomu w tym miesiącu. Token zyskał na wartości po tym, jak programiści zasugerowali ważną wiadomość w ekosystemie.

Nie jest jeszcze jasne, jakie będą te wieści. Niektórzy analitycy uważają, że Binance zatwierdzi swój lewarowany token w swoim ekosystemie. Historycznie rzecz biorąc, kryptowaluty notowały wzrosty po ich notowaniu na głównych giełdach, takich jak Binance i OKB.

Cena KuCoin Token (KCS) ostatnio mocno wzrosła. Token KCS osiągnął maksimum na poziomie 5,66 dolara, co stanowiło 58% powyżej najniższego punktu we wrześniu. Inne tokeny giełdowe, takie jak OKB, Uniswap (UNI) i Cronos (CRO), podskoczyły, gdy inwestorzy powrócili do kryptowalut.

Inne najlepiej radzące sobie kryptowaluty w poniedziałek to Stellar Lumens (XLM), The Graph (GRT), Injective i Gala.

Wzrost ten zbiegł się z poprawą nastrojów na szerszym rynku. Indeks dolara amerykańskiego (DXY) spadł, podczas gdy indeks strachu i chciwości stopniowo rósł, mimo że pozostaje w strefie chciwości.

Co więcej, w ciągu ostatnich kilku tygodni amerykańskie akcje odnotowały odbicie. Indeksy Dow Jones, Nasdaq 100 i S&P 500 miały za sobą najlepszy tydzień w tym roku. Rentowności obligacji również spadły.

Głównym katalizatorem rajdu była podjęta w zeszłym tygodniu decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Bank pozostawił w nim stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%. Przewodniczący Fed zasugerował, że bank pozostanie niezmieniony do końca roku.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.