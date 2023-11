Memeinator (MMTR) jest zaledwie kilka tygodni w przedsprzedaży, ale projekt zebrał ponad 1,18 mln USD. Silna przedsprzedaż wynika z dużego entuzjazmu, który rozpoczął się, gdy projekt został uruchomiony. W ciągu zaledwie 20 minut od uruchomienia strony Memeinator, ponad 1000 osób dołączyło do listy mailingowej. Kolejne 5000 dołączyło do Telegrama i Twittera w ciągu jednego dnia. Wraz z postępem przedsprzedaży, splendor nadchodzącego projektu meme wydaje się rosnąć w siłę. Ale czy jest to prekursor silnego ruchu cenowego tokena?

Czym jest Memeinator?

Era zwodniczych, nieoryginalnych i kiepskich kryptowalut meme może dobiegać końca. Nieunikniona zmiana następuje dzięki Memeinator, projektowi meme prowadzonemu przez sztuczną inteligencję. Memeinator obiecuje zniszczyć wątpliwe memy przy użyciu najnowocześniejszej technologii AI. Sztuczna inteligencja umożliwia projektowi skanowanie sieci, znajdowanie słabych rówieśników i ich zniszczenie.

Obietnica zniszczenia memów przyciągnęła uwagę inwestorów, wzbudzając zainteresowanie i szum wokół MMTR. Aby ruszyć z miejsca, Memeinator zainwestuje w intensywne kampanie marketingowe. Projekt będzie również współpracował z najlepszymi influencerami, aby zwiększyć świadomość i wygenerować szum.

Memeinator oferuje również innowacyjne funkcje produktu. Oczekuje się, że uruchomienie gry akcji pod koniec przedsprzedaży zwiększy użyteczność i popularność Memeinator. Gracze angażują się w niszczycielskie walki, które polegają na niszczeniu słabych memów, wzmacniając misję Memeinator.

Memeinator ma również na celu dostarczenie użyteczności swojej społeczności poprzez możliwości pasywnego dochodu. Obejmują one staking tokenów MMTR i ekskluzywne NFT dla inwestorów uczestniczących w przedsprzedaży.

Czy Memeinator może wzrosnąć 10-krotnie po solidnej przedsprzedaży?

Chociaż jest jeszcze za wcześnie, aby spekulować na temat Memeinator, bardzo udana przedsprzedaż wskazuje na obiecującą przyszłość. Przegląd kryptowalutowych memów pokazuje, że tokeny, które zyskują dużo szumu, mają tendencję do 50-krotnego wzrostu. Przykładem jest PEPE, który został uruchomiony na początku tego roku z dużym szałem, zwiększając swoją wartość o ponad 10,000%.

Memeinator ma ponad 10-krotny potencjał po wejściu na giełdę. Po pierwsze, entuzjazm, który wygenerował, jest charakterystyczny dla popularnych kryptowalut meme. Oznacza to, że potencjał tokena do wygenerowania wielu spekulacji jest wysoki, co odblokuje jego wartość.

Po drugie, szlachetna rola Memeinatora w przestrzeni kryptowalut meme i jego wdrożenie sztucznej inteligencji zwiększa jego popularność. W miarę jak projekt rozpoczyna działalność polegającą na niszczeniu memów, będzie on na najlepszej drodze do dominacji.

Po trzecie, Memeinator celuje w kapitalizację rynkową na poziomie 1 mld USD. Aby osiągnąć taką wartość rynkową, cena MMTR musi znacznie wzrosnąć. Zespół planuje globalne notowanie tokena na najważniejszych giełdach, aby osiągnąć swój cel rynkowy. Zespół uruchomi również repliki memów, aby ugruntować status Memeinator jako wiodącego projektu meme. Wraz z potężnym marketingiem, oferta ta oznacza, że Memeinator może w przyszłości wzrosnąć nawet 50-krotnie.

Co oznacza inwestowanie w przedsprzedaż Memeinator?

Przedsprzedaż Memeinator jest jedyną w swoim rodzaju dla inwestorów krótko- i długoterminowych. Token generuje aż 132% ROI dla wczesnych inwestorów. Cena MMTR wynosiła 0,01 USD w pierwszym etapie, wzrastając do 0,0125 USD w etapie 5. Pod koniec 29-etapowej przedsprzedaży Memeinator zostanie wyceniony na 0,0485 USD.

Inwestowanie w Memeinator oznacza skorzystanie z wczesnych zysków z tokenów przed jakimkolwiek większym ruchem cenowym na giełdach. Inwestorzy mają również dostęp do oporowej społeczności zabójców memów, co jest zgodne z propozycją wartości Memeinator. Społeczność będzie cieszyć się korzyściami, takimi jak ekskluzywne NFT pokazujące kreatywne prace zespołu Memeinator.

Przedsprzedaż jest również korzystna dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać potencjalne zyski po wejściu na giełdę. Wczesne oznaki wskazują, że Memeinator może doświadczyć dużej zmienności ze względu na wysoki popyt. W związku z tym nabywcy w przedsprzedaży będą mogli cieszyć się początkowymi zyskami, aby zmaksymalizować zwroty, zanim token gwałtownie wzrośnie na giełdach.

