Cena ORDI rośnie wraz z otwarciem kontraktów futures, a wolumen Bitcoin Ordinals rośnie

Token ORDI był w środę jednym z najlepszych wyników, gdy inwestorzy wiwatowali ze wzrostu sprzedaży Ordinals NFT. Token wzrósł do najwyższego poziomu 14,65 dolara od maja tego roku. W szczytowym momencie token Ordinals wzrósł o ponad 403% w stosunku do najniższego poziomu we wrześniu.

ORDI, natywny token dla porządkowych, jest tokenem o najlepszej skuteczności w tym tygodniu. Ten wzrost spowodował, że całkowita kapitalizacja rynkowa spółki wzrosła do ponad 270 milionów dolarów. Dzienny wolumen obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin wzrósł do ponad 569 milionów dolarów.

Istnieją trzy powody, dla których ORDI rośnie. Po pierwsze, w oświadczeniu Binance poinformowało, że umieści token na liście. Jest to ważne wydarzenie, ponieważ Binance jest największą giełdą kryptowalut na świecie. Dane CoinMarketCap pokazują, że większość wolumenu ORDI pochodziła z Binance, a następnie z OKX i Bitget.

Innym powodem wzrostu tokena ORDI jest gwałtowny wzrost całkowitego wolumenu Ordinals NFT. Dane CryptoSlam pokazują, że NFT Bitcoina wzrosły w ciągu ostatnich 24 godzin o ponad 19,9%, do ponad 17,7 miliona dolarów. Wzrost ten był wyższy niż w przypadku Ethereum, które obsługiwało transakcje NFT o wartości ponad 17 milionów dolarów.

Ethereum NFT traciły przyczepność w ciągu ostatnich kilku miesięcy, co spowodowało, że ich ceny minimalne osiągnęły rekordowo niski poziom. W rezultacie firmy z tej branży, w tym OpenSea, ogłosiły znaczne zwolnienia.

Tymczasem wzrosło zainteresowanie ORDI rynkiem kontraktów terminowych. Według CoinGlass liczba otwartych transakcji wzrosła do najwyższego w historii poziomu ponad 79 milionów dolarów. Większość tych aktywów znajdowała się na Binance, a następnie OKX i Bitget.

Otwarte zainteresowanie jest ważną liczbą w branży kryptowalut, która pokazuje wielkość niewypełnionych zamówień na rynku kontraktów futures. Większe otwarte zainteresowanie oznacza, że popyt znajduje się w trendzie wzrostowym.

Kolejnym ważnym wskaźnikiem były likwidacje. Likwidacja Shorts osiągnęła rekordowy poziom we wtorek, gdy token zaczął spadać.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.