Grayscale Solana Trust (GSOL) premia za wzrost cen SOL

Premia Grayscale Solana Trust (GSOL) za token SOL wzrosła do najwyższego poziomu od grudnia 2021 r. Podczas gdy cena Solana wzrosła o około 92,5% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, cena GSOL wzrosła w tym samym okresie o ponad 375%. Dobre wyniki GSOL świadczą o tym, że istnieje instytucjonalne zapotrzebowanie na ten aktyw.

GSOL to jeden z wielu produktów oferowanych przez Grayscale, a najpopularniejszym z nich jest Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), posiadający łącznie aktywa o wartości ponad 19 miliardów dolarów. GSOL ma zapewnić użytkownikom, zwłaszcza inwestorom instytucjonalnym, dostęp do rynku Solana. Pobiera opłatę w wysokości 2,50% i zgromadził łącznie ponad 5,1 miliona dolarów.

Pojedyncza jednostka GSOL była notowana po cenie 95,60 dolarów, podczas gdy cena akcji na akcję wzrosła do 16,90. Solana znalazła się w tym roku w centrum uwagi, ponieważ była jedną z najlepiej radzących sobie dużych kryptowalut.

SOL osiągnął najwyższy poziom 43,15 dolarów, najwyższy punkt od 8 sierpnia ubiegłego roku. W szczytowym momencie moneta podskoczyła o ponad 310% od najniższego punktu w 2023 r. Ten wzrost spowodował, że jej całkowita kapitalizacja rynkowa osiągnęła ponad 18 miliardów dolarów, co czyni ją 7. co do wielkości kryptowalutą na świecie.

Kluczowym problemem wśród inwestorów była ekspozycja Solany na FTX Estate, w którym znajdują się miliony tokenów. Docelowo majątek będzie chciał sprzedać te tokeny w miarę trwania postępowania upadłościowego. Niedawno majątek przeniósł wiele tokenów na giełdy takie jak Binance i Kraken, co miało wpływ na jego cenę.

Inne fundusze powiernicze Grayscale notowane są ze znaczną premią. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), którego notowania w przeszłości były notowane poniżej NAV, obecnie mają premię na poziomie 4,27%. Podobnie Grayscale Chainlink Trust (GLINK) i Grayscale Ethereum Trust (ETHE) mają premię na poziomie 17% i 2,6%.

Składka Grayscale Bitcoin Trust na rzecz NAV zaczęła rosnąć po tym, jak Grayscale wygrał poważny proces sądowy przeciwko Komisji Papierów Wartościowych i Giełd . W tym pozwie sąd nakazał agencji rozpatrzenie propozycji firmy dotyczącej przekształcenia trustu w kasowy fundusz ETF Bitcoin.

Jeśli Grayscale się to uda, analitycy spodziewają się, że firma podejmie próbę przekształcenia go w ETF.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.