Prognoza ceny Shiba Memu i ORDI na 51 dni przed końcem przedsprzedaży SHMU

Dwa tokeny, Ordinals (ORDI) i Shiba Memu (SHMU), zyskały na popularności w niedawnej przeszłości. Mimo, że są one popularne z różnych powodów, w równym stopniu przyciągnęły uwagę inwestorów.

Podczas gdy Shiba Memu szczyci się unikalnymi możliwościami marketingowymi opartymi na technologii AI, a jego przedsprzedaż kończy się w ciągu najbliższych 51 dni, Ordinals przyjmuje rewolucyjne podejście, umożliwiając inskrypcje w blockchainie Bitcoin.

Czym jest Ordinals (ORDI)?

Ordinals (ORDI) to innowacyjna platforma zaprojektowana do wpisywania treści cyfrowych na poszczególnych Satoshi w ramach blockchaina Bitcoin. Każdy Satoshi, najmniejsza jednostka Bitcoina, może być powiązany z treściami cyfrowymi, takimi jak tekst, obrazy, audio i wideo. Treść ta staje się trwałą i niezmienną częścią blockchaina Bitcoina, zapewniając integralność i autentyczność danych.

Wyjątkowość Ordinals polega na jego zdolności do umożliwienia transferu peer-to-peer wpisanych treści na Satoshi, umożliwiając twórcom publikowanie, udostępnianie i wymianę ich własności intelektualnej bez obawy o utratę własności lub praw autorskich. Oprócz napisów, tokeny ORDI mogą być również powiązane z tokenami zabezpieczającymi, kontami lub stablecoinami, rozszerzając ich użyteczność w ekosystemie kryptowalut.

Dlaczego token Ordinals zyskuje na popularności?

W ostatnim czasie Ordinals doświadczył znacznych ruchów cenowych. Cena ORDI wzrosła po jej notowaniu na Binance, jednej z największych i najbardziej renomowanych giełd kryptowalut.

Notowanie zapewniło Ordinals zwiększoną płynność, przyciągając traderów i inwestorów chcących skorzystać ze wzrostu cen.

Warto zauważyć, że Binance oznaczyło ORDI jako projekt “Seed”, co wskazuje na jego eksperymentalny charakter z wyższym ryzykiem i zmiennością. Podczas gdy Binance zalecało użytkownikom zachowanie ostrożności podczas handlu ORDI, token spotkał się z natychmiastowym i intensywnym zainteresowaniem, a wolumen obrotu przekroczył 153 mln USD w ciągu pierwszych 24 godzin po notowaniu.

Prognoza ceny ORDI

Prognozy dotyczące przyszłej ceny ORDI pozostają niepewne, biorąc pod uwagę jego eksperymentalny charakter i ograniczone osiągnięcia.

Cena ORDI podlegała w ostatnich miesiącach znaczącym wahaniom, co świadczy o zmienności nieodłącznie związanej z rynkiem kryptowalut. Pomimo początkowych wzlotów i upadków, wartość tokena wykazała odporność, wskazując na potencjalne zaufanie inwestorów do jego długoterminowych perspektyw. Wskaźniki rynkowe sugerują pozytywną trajektorię dla ORDI, a niektórzy analitycy przewidują możliwy ruch w górę, wykorzystując niedawne notowania na Binance.

Biorąc pod uwagę ostatnie ruchy cenowe i szum wokół notowań na Binance, analitycy przewidują, że cena ORDI osiągnie 15 USD do końca listopada 2023 roku.

Odliczanie przedsprzedaży Shiba Memu

W międzyczasie, gdy ORDI nabiera rozpędu, Shiba Memu (SHMU) przyciąga uwagę swoimi unikalnymi możliwościami marketingowymi opartymi na sztucznej inteligencji. Nowy projekt kryptowaluty meme, znany z ambitnych strategii marketingowych, przygotowuje się do zamknięcia przedsprzedaży w ciągu najbliższych 51 dni. Innowacyjne wykorzystanie technologii AI przez Shiba Memu do wspierania inicjatyw marketingowych spodobało się inwestorom poszukującym nowego i zaawansowanego podejścia do marketingu kryptowalut.

Przedsprzedaż Shiba Memu jest synonimem wzrostu cen co kilka godzin, co skłania potencjalnych inwestorów do zwrócenia uwagi na bieżące możliwości. W momencie publikacji artykułu pojedynczy token SHMU był sprzedawany po cenie 0,039475 USDT z podwyżką ceny do 0,039700 USDT w ciągu najbliższych 8 godzin.

Wraz z zakończeniem przedsprzedaży w najbliższej przyszłości, pozostałe dni mają kluczowe znaczenie dla tych, którzy chcą uczestniczyć we wczesnych etapach tego przełomowego projektu.