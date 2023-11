Bitcoin (BTC) nadal znajduje się w centrum uwagi, ponieważ jego celem jest nieuchwytny poziom 40,000 USD. Traderzy i inwestorzy uważnie monitorowali ostatnie ruchy cen tego flagowego aktywa cyfrowego.

Jednak w miarę jak BTC rozpoczyna swój wzrost, rosną obawy dotyczące malejącego wolumenu obrotu, co rodzi pytania o trwałość obecnego rajdu.

Wzrost kursu Bitcoina

Po 18-miesięcznej przerwie Bitcoin triumfalnie powrócił do poziomu 37,000 USD.

Rynek kryptowalut, znany ze swojej nieprzewidywalnej natury, po raz kolejny trzyma traderów w napięciu. W pierwszej połowie listopada największa kryptowaluta na świecie doświadczyła imponującego wzrostu o 6,6%, powiększając tym samym imponującą zwyżkę o 30% w poprzedzającym miesiącu, październiku.

Podróż Bitcoina do poziomu 40,000 USD budzi zainteresowanie ze względu na szybkość i skalę ostatnich wzrostów. Podczas gdy niektórzy postrzegają to jako silny byczy sygnał, inni są bardziej ostrożni, i to z ważnego powodu.

Spadek wolumenu Bitcoina (BTC) budzi obawy

Jednym z kluczowych czynników budzących obawy wśród traderów jest spadający wolumen obrotu.

Cena Bitcoina a wolumen obrotu Bitcoinem. Źródło: Blockchain.com

Wzrost ceny Bitcoina do 37,000 USD i więcej charakteryzował się brakiem silnego wsparcia wolumenu obrotu. Zazwyczaj silnym ruchom cenowym powinna towarzyszyć znaczna aktywność handlowa, ale tak nie było w ostatnich tygodniach.

Obserwatorzy rynku szybko zauważają, że ta rozbieżność między ceną a wolumenem może być czerwoną flagą. Przypomina się stare porzekadło “kupuj plotki, sprzedawaj wiadomości”, a niektórzy inwestorzy obawiają się, że ten rajd może nie być tak trwały, jak się wydaje.

Oto Memeinator: nowa moneta meme, która robi furorę

Podczas gdy Bitcoin (BTC) dominuje w krajobrazie kryptowalut, na scenie pojawił się inny pretendent: Memeinator. Ten nowy zasób cyfrowy pozycjonuje się jako “najlepsza moneta meme “, z misją wyeliminowania kiepskich memów i przejęcia kontroli nad rynkiem memów.

Podejście Memeinator jest wspierane przez potężny marketing, innowacyjne premiery produktów i doskonałą grę akcji, przygotowując grunt pod to, by stać się jedną z najczęściej wymienianych monet meme.

Memeinator różni się od takich marek jak PEPE, Dogecoin i Shiba Inu, obiecując nie tylko zdominować przestrzeń handlu memami, ale także zaoferować prawdziwą użyteczność. Jego celem jest zapewnienie dostępu i korzyści w nowych produktach, takich jak Memescanner i Memeinator Game.

Memeinator, napędzany najnowocześniejszą technologią i sztuczną inteligencją (AI), porusza się po swojej mapie drogowej ze zwinnością samochodu sportowego o wysokich osiągach, gotowego do wyeliminowania gorszych monet meme.

Czy warto zainwestować w Memeinator?

Podobnie jak w przypadku każdej okazji inwestycyjnej, decyzja o zainwestowaniu w Memeinator powinna zostać podjęta po dokładnym rozważeniu, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z rynkiem kryptowalut, który charakteryzuje się dużą zmiennością.

Jest kilka kluczowych punktów, o których należy pamiętać, jeśli rozważasz Memeinator jako okazję inwestycyjną podczas trwającej przedsprzedaży MMTR.

Oprócz ceny MMTR, która rosła na etapach przedsprzedaży, Memeinator obiecał uruchomić prawdziwą użyteczność w postaci produktów takich jak Memescanner i Memeinator Game, co jest pozytywnym aspektem, który będzie miał duży wpływ na popyt na tokeny Memeinator.

Projekt monety meme szczyci się również najnowocześniejszą technologią, w tym sztuczną inteligencją, która szturmem podbiła świat.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.