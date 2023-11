Pamiętacie Bonka? Cena monety memowej Solana gwałtownie rośnie

Bonk, zapomniana moneta memowa, która w styczniu trafiła na pierwsze strony gazet, powraca. Cena jego tokena wzrosła w czwartek o ponad 60% wraz ze wzrostem cen kryptowalut. Podskoczył do najwyższego poziomu 0,0000020 dolarów, najwyższego punktu od marca tego roku, co dało mu kapitalizację rynkową na poziomie ponad 41 milionów dolarów.

Bonk to memecoin, który powstał w styczniu. Jego celem było być realną alternatywą dla popularnych tokenów memów, takich jak Shiba Inu, Dogelon Mars i Floki Inu. Różnica polegała na tym, że został zbudowany w ekosystemie Solana.

W tamtym czasie Solana była ryzykowną kryptowalutą ze względu na jej powiązania z FTX, Alameda Research i Samem Bankmanem Friedem. Dziś Solana jest jedną z najlepiej radzących sobie kryptowalut w tym roku. Podskoczył do najwyższego poziomu 50 dolarów, czyli o ponad 325% powyżej najniższego poziomu w tym roku.

Według SolScan liczba posiadaczy Bonka była znikoma. Ma ponad 474 tys. posiadaczy tokenów. Liczba aktywnych posiadaczy pozostaje jednak mniejsza niż 2300. To tak mała liczba, ponieważ pojedynczy token Bonk kosztuje 0,000000933984. Według CoinGecko całkowita kapitalizacja rynkowa Bonk wynosi ponad 78 milionów dolarów.

Cena Bonka wzrosła, ponieważ kryptowaluty mocno powróciły. Cena Bitcoina wzrosła do ponad 37 000 dolarów, podczas gdy Ethereum wzrosła do 2000 dolarów. W tym samym czasie z rykiem powróciły także inne monety będące memami. Cena Taboo Token wzrosła o 10% w ciągu ostatnich 24 godzin, podczas gdy Memecoin (MEME) wzrosła o 15%. Inne tokeny, takie jak Milady Meme Coin (LADYS), Pepe i Floki Inu, ryczały.

Główną przyczyną jest to, że Rezerwa Federalna wskazała na pauzę stóp procentowych w nadchodzących miesiącach. Ponadto indeks kryptowalutowego strachu i chciwości podskoczył do strefy chciwości wynoszącej 75. W większości przypadków kryptowaluty rosną, gdy na rynku panuje chciwość.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.