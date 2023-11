Ethereum właśnie ponownie przetestowało maksima na poziomie 2100 USD, a Bitcoin osiągnął 18-miesięczne maksimum w pobliżu 38,000 USD – obiecujące zwyżki w ciągu ostatnich 24 godzin.

W miarę jak inwestorzy starają się zająć pozycję w obliczu hossy na głównych kryptowalutach, rośnie zainteresowanie niektórymi altcoinami. W szczególności chodzi o poszukiwanie tego, co może być nowym przełomowym projektem w świecie monet meme.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

A więc pomijając aktualne memy inspirowane psami lub żabami, czy może to być Shiba Memu (SHMU) lub Bonk (BONK)?

Shiba Memu vs. Bonk: Bitwa memów o psiej tematyce?

Copy link to section

Czym jest Shiba Memu (SHMU)?

Copy link to section

Shiba Memu to projekt monety meme, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do unikalnego podejścia do marketingu i zaangażowania społeczności. Pulpit nawigacyjny AI, który wykorzystuje między innymi przetwarzanie języka naturalnego, analizę predykcyjną i analizę nastrojów, będzie napędzał trakcję projektu.

Token ERC-20 ma całkowitą podaż 1 miliarda SHMU, z czego 85% jest przeznaczone dla społeczności w ramach przedsprzedaży. 10% jest przeznaczone dla dostawców płynności i nagród dla społeczności, a 5% na rozwój projektu.

Przedsprzedaż Shiba Memu została przedłużona po ogromnym popycie ze strony społeczności. Na dzień dzisiejszy pozostało 49 dni, ale inwestorzy dodali już do swoich portfeli SHMU o wartości ponad 4,4 mln USD.

Czym jest Bonk (BONK)?

Copy link to section

Bonk to oparta na Solanie moneta meme o psiej tematyce, uruchomiona pod koniec grudnia 2022 roku. Ten memiczny token jest skierowany do społeczności blockchainu Solana i jest jednym z najbardziej dochodowych w tym ekosystemie. Podczas gdy upadek FTX przyciągnął negatywne nastroje do Solany, łańcuch wykazał odporność, która jest widoczna w skoku w kierunku 50 USD dla natywnego tokena SOL.

BONK, token Solana Program Library (SPL), został airdropowany do deweloperów i użytkowników Solany. Airdrop stanowił 50% całkowitej podaży BONK, a jego notowanie na głównych platformach CEX przyczyniło się do wzrostu jego ceny.

Perspektywy cenowe Shiba Memu vs. BONK

Copy link to section

Cena BONK wzrosła w styczniu do rekordowego poziomu 0,00000487 USD, przynosząc wczesnym nabywcom ogromne zyski na poziomie ponad 4000%. Przy obecnych cenach token spadł o 52% od ATH. Jednak w ciągu ostatniego tygodnia podskoczył o ponad 270%, co sugeruje, że nastroje na rynku mogą pomóc mu osiągnąć szczyt wszechczasów.

Tymczasem cena Shiba Memu w przedsprzedaży wzrośnie do 0,0485 USD do końca przedsprzedaży zaplanowanej na 30 grudnia. Przy obecnej cenie 0,039925 USD wartość SHMU w przedsprzedaży wzrosła o ponad 258% z początkowych 0,011125 USD za token.

Analitycy rynkowi twierdzą, że cena Shiba Memu może eksplodować, gdy SHMU pojawi się na wiodących giełdach kryptowalut i uruchomiony zostanie pulpit nawigacyjny AI. Zgodnie z mapą drogową projektu, te dwa kamienie milowe spodziewane są odpowiednio w pierwszym i trzecim kwartale 2024 roku.

Co może być lepszą inwestycją?

Copy link to section

Dogecoin, Shiba Inu i Pepe to najlepsze tokeny meme na rynku pod względem kapitalizacji rynkowej. Podczas gdy pozostają one najlepszymi projektami o tematyce psów i żab w kosmosie, kilku wschodzących konkurentów widzi obecnie tyle samo szumu, co Shiba Memu i Bonk.

Pomimo tego, że wszystkie są tokenami meme, są to projekty, które przyjęły różne podejścia do dystrybucji tokenów, marketingu i zaangażowania społeczności.

Być może przewagą Shiba Memu nad Bonk będzie pulpit nawigacyjny AI, który ma zostać uruchomiony w trzecim kwartale 2024 roku. Staking może być również bardzo atrakcyjną propozycją dla inwestorów.

Inwestorzy, którzy chcą kupić jedną lub drugą kryptowalutę, mogą chcieć dowiedzieć się więcej przed dokonaniem inwestycji. Kluczowe jest również zrozumienie, że kryptowaluty są dojrzewającym sektorem, a tokeny są nadal podatne na zmienne wahania.

Więcej o Shiba Memu możesz dowiedzieć się tutaj.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.