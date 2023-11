Oto dlaczego Peter Schiff całkowicie się myli w sprawie Bitcoina

Peter Schiff, znany ekspert rynkowy, ma rację w wielu kwestiach, takich jak rosnący dług publiczny USA i ryzyko związane z dolarem amerykańskim. Do pewnego stopnia ma rację także w sprawie złota, największego kruszcu szlachetnego świata. Jednak moim zdaniem całkowicie się myli co do Bitcoina (BTC).

Schiff uważa, że Bitcoin upadnie

Copy link to section

Peter Schiff jest popularną postacią w branży usług finansowych. Jest głównym ekonomistą Euro Pacific Asset Management, firmy świadczącej usługi finansowe oferującej zarządzanie majątkiem i aktywami. Schiff prowadzi także Schiff Gold, firmę zajmującą się aktywami ze złota i srebra.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O ile zgadzam się z Schiffem co do wyzwań monetarnych i fiskalnych stojących przed USA, o tyle nie zgadzam się z nim co do jego opinii na temat Bitcoina. Uważa, że BTC nie ma żadnej wartości i jego cena ostatecznie się załamie.

Pogląd ten wynika częściowo z jego żywotnego interesu w zapewnieniu upadku Bitcoina, ponieważ zajmuje się złotem. Jak ostatnio pisałem , wiele osób, w tym Michael Saylor, wierzy, że Bitcoin to cyfrowa wersja złota.

#Bitcoin is approaching $38K as speculators continue to front run a new #BitcoinETF. However, once that ETF is launched all of the speculators will have already bought. So when those buyers sell to take profits, there won't be many left to buy the ETF. Get ready for a crash. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 9, 2023

Rzeczywistość jest taka, że w ciągu ostatniej dekady Bitcoin ewoluował i stał się prawdziwym aktywem finansowym. Dokonała tego, spotykając się z ostrą krytyką ze strony znanych ekspertów, takich jak Warren Buffett, Charlie Munger i Jamie Dimon, dyrektor generalny JP Morgan.

https://www.youtube.com/watch?v=J6sEcFYQh_o

Środowisko wysokich stóp procentowych

Copy link to section

Bitcoin przez ponad dekadę udowadniał, że większość ekspertów się myli. Powszechnym argumentem było to, że upadłby, gdyby stopy procentowe wzrosły. Cóż, stopy wzrosły z niemal zera w 2022 r. do 5,50%, co stanowi najwyższy poziom od ponad 22 lat.

Jasne, Bitcoin wciąż znajduje się poniżej swojego najwyższego poziomu w historii, wynoszącego prawie 67 000 dolarów. Nie jest sam, gdyż indeks Nasdaq 100 spadł o ponad 8% od swojego najwyższego poziomu w historii. Tesla spadła o prawie 50% w stosunku do najwyższego poziomu w historii.

Kolejnym argumentem było to, że Bitcoin spadnie w przypadku dużego wydarzenia związanego z czarnym łabędziem. W rzeczywistości Bitcoin przetrwał ostatnio niektóre z największych wydarzeń. Wzrósł podczas pandemii Covid-19 i radził sobie dobrze po upadku FTX, Terra, Three Arrows Capital i Celsjusza.

Bitcoin stoi przed poważnym wyzwaniem, ponieważ SEC nadal pozywa Coinbase i Binance. Historia sugeruje, że moneta przetrwa również te procesy sądowe, ponieważ w przeszłości przetrwała większe problemy, takie jak upadek MT. Gox.

Sprawa Bitcoina

Copy link to section

Istnieje kilka powodów, dla których inwestowanie w Bitcoin ma sens. Po pierwsze, Bitcoin osiągnął lepsze wyniki niż złoto i inne aktywa, które zachwala Peter Schiff. Wartość bitcoina wzrosła z bliskiej zera w 2009 r. do ponad 37 000 dolarów obecnie. W tym samym okresie cena złota wzrosła z około 700 do 2000 dolarów.

Po drugie, Bitcoin radził sobie dobrze przy niewielkiej lub żadnej pomocy instytucjonalnej. Większość dużych firm instytucjonalnych, takich jak Blackrock, Vanguard, Pimco i JP Morgan, pozostała na uboczu. Te same firmy należą do czołowych posiadaczy złota. Niektóre banki centralne mogłyby również przenieść część swoich rezerw na Bitcoin.

Dlatego jeśli przeznaczą mniej niż 1% swoich aktywów na Bitcoinie, doprowadzi to do ogromnego popytu na monetę. Pamiętaj, że Bitcoin to zasób ograniczony. Wydobyto już ponad 19,5 monet, a 4 miliony zaginęły. Oznacza to, że do wydobycia pozostało niecałe 1,5 miliona monet. Podaż Bitcoinów na giełdach również uległ awarii.

Co więcej, Bitcoin jest bezpiecznym aktywem, którego oprogramowanie zachowało swoją integralność przez lata. Włamania, które miały miejsce w Bitcoinie, były spowodowane platformami działającymi za kulisami, takimi jak giełdy.

Bitcoin posiada również technologię, która zmniejsza nadpodaż na rynku. Halving, kolejny, który nastąpi w kwietniu przyszłego roku, utrudni ludziom wydobywanie.

Inną obawą zawsze było to, że można stworzyć inną wersję BTC. Jasne, stworzono monety takie jak Litecoin, Ravencoin, Bitcoin SV i Bitcoin Gold. Jednak wszystkie z nich nie cieszyły się popularnością wśród inwestorów.

Podsumowując, uważam, że Bitcoin ma więcej miejsca do wykorzystania w dłuższej perspektywie, ponieważ staje się lepszą alternatywą dla złota.

https://www.youtube.com/watch?v=l-N1Mb3xTi8&pp=ygUTbWljaGFlbCBzYXlsb3IgY25iYw%3D%3D

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.