Celestia TIA skacze w miarę otwierania się kontraktów terminowych i rosnącej liczby likwidacji krótkich pozycji

Cena tokena Celestia (TIA) kontynuowała swój wzrost w weekend, wraz ze wzrostem popytu na monetę. Nowa kryptowaluta wzrosła do najwyższego poziomu 4,10 dolara, co stanowi 85% powyżej najniższego punktu w tym tygodniu. Jej całkowita kapitalizacja rynkowa wzrosła do ponad 527 milionów dolarów, co czyni ją 93. największą kryptowalutą na świecie.

Celestia nie jest jedyną kryptowalutą, która rośnie. Bitcoin utrzymuje się wygodnie powyżej 37 000 dolarów, podczas gdy Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta na świecie, wzrosła powyżej 2000 dolarów. Podobnie Bonk, moneta memowa Solana wzrosła do 0,00030 dolarów, podczas gdy całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich walut cyfrowych wzrosła do ponad 1,4 biliona dolarów. Ten rajd wyjaśnia, dlaczego TIA skoczyła.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Cena Celestii również wzrosła z powodu rosnącego wolumenu i szumu. Dane zebrane przez CoinGecko pokazują, że całkowity wolumen w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł ponad 526 milionów dolarów. Większość tego wolumenu, około 40%, pochodziła z Binance, największej giełdy na świecie. Na kolejnych miejscach znajdują się Bitget i OKX.

Dalsze dane pokazują, że wzrosła liczba otwartych kontraktów terminowych TIA i likwidacji krótkich pozycji. Otwarte zainteresowanie rynkiem kontraktów futures wzrosło do rekordowej kwoty 77 milionów dolarów, a większość z nich pochodziła z Binance.

Otwarte zainteresowanie jest ważnym wskaźnikiem na rynku kryptowalut i akcji. Odnosi się do wolumenu niezrealizowanych zleceń na rynku kontraktów futures. W większości przypadków wyższa liczba jest oznaką zwiększonego popytu na monetę.

Kontrakty terminowe na Celestię są otwarte

Tymczasem likwidacja krótkich pozycji wzrosła do rekordowego poziomu wraz ze wzrostem tokena. W sobotę zlikwidowano szorty o wartości ponad 1,87 mln dolarów. Jest to ważny wskaźnik, który pokazuje liczbę krótkich sprzedawców, którzy zostali zmuszeni do zamknięcia swoich transakcji.

Na początek Celestia to nowy projekt blockchain, którego celem jest zakłócenie istniejących sieci, takich jak Ethereum, Solana, Cardano i Tron. Jego kluczową zaletą jest to, że ma funkcje modułowe, które bezpiecznie skalują się wraz z liczbą użytkowników.

W rezultacie programiści mogą wdrożyć własny łańcuch bloków w ciągu kilku minut i z łatwością skalować. TIA, jej kryptowaluta, służy do płacenia za przestrzeń blob, zabezpieczania sieci i uczestniczenia w zarządzaniu.

Celestia staje przed wieloma wyzwaniami. Po pierwsze, jest to branża, która stała się bardzo konkurencyjna. Ethereum nadal ma wiodący udział w rynku w sektorze inteligentnych kontraktów. Inne sieci warstwy 1, takie jak Tron, Avalanche i Solana, również mają mniejszy udział. Co więcej, będzie konkurować z sieciami warstwy 2, które doładowują inne łańcuchy bloków, takie jak Ethereum. Najpopularniejsze łańcuchy bloków warstwy 2 to Arbitrum, Polygon, Base i Optimism.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.