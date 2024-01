Oto dlaczego cena kryptowaluty Elastos (ELA) rośnie pionowo

Cena Elastos (ELA) była jednym z najlepiej radzących sobie tokenów kryptograficznych w tym tygodniu. Token rósł w ciągu ostatnich trzech dni z rzędu, osiągając najwyższy poziom w historii na poziomie 7,50 USD. Był to niezwykły wzrost, biorąc pod uwagę, że tydzień temu jego kurs wynosił 1 dolara. Wraz ze wzrostem tokena jego całkowita kapitalizacja rynkowa wzrosła do ponad 119 milionów dolarów.

Wykres ELA według TradingView

Cena Elastos wzrosła ze względu na ciągłe zapotrzebowanie na projekty zapewniające funkcje inteligentnych kontraktów dla Bitcoin. Elastos jest właścicielem Bel2, sieci warstwy 2 dla ekosystemu Bitcoin. Celem jest zbudowanie całej społeczności wokół Bitcoina.

W ciągu ostatnich kilku dni zaobserwowaliśmy, że wiele podobnych projektów dobrze sobie radziło. Stacks (STX), który zapewnia inteligentną warstwę kontraktową dla Bitcoina, wzrósł ostatnio ponad dwukrotnie. Podobnie, tylko w tym tygodniu wartość komputera internetowego wzrosła dwucyfrowo.

Co najważniejsze, cena tokena ORDI Bitcoin Ordinals wzrosła, zapewniając mu kapitalizację rynkową na poziomie ponad 1,3 miliarda dolarów. Całkowita sprzedaż Bitcoin Ordinals wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy do ponad 1 miliarda dolarów.

#Bitcoin Innovation and Layer 2: Five Key Takeaways!💡#BeL2 unlocks an infinite world of Smart Contracts, from exchanging goods to managing royalties, for the world's largest Blockchain community. This innovation makes Bitcoin 'smarter,' facilitating a new economic mechanism.… pic.twitter.com/KGrSErrgHb — Elastos (@ElastosInfo) December 20, 2023

Rozwiązanie warstwy 2 Bitcoin, takie jak Elastos, doprowadzi do niższych opłat transakcyjnych, większej aktywności w sieci, wprowadzenia stakowania i łatwiejszego procesu zarabiania na osobistych treściach i danych. Ułatwi także migrację zasobów świata rzeczywistego (RWA). Więcej szczegółów możesz przeczytać na tej stronie.

Cena Elastos również wzrosła ze względu na rosnący wolumen stawek ELA. Dane StakingRewards pokazują, że kapitalizacja rynkowa ELA w zakresie stawek wzrosła do ponad 25,69 miliona dolarów, co daje współczynnik stawek na poziomie 25%. Dzienny wolumen sprzedaży wzrósł do ponad 43 milionów dolarów.

Innym powodem wzrostu ceny tokena ELA jest fakt, że token był notowany na Crypto.com, jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. W większości przypadków kryptowaluty zwykle rosną po ich notowaniu na dużej giełdzie.

Token Elastos rośnie również z powodu strachu przed przegapieniem (FOMO), który rozprzestrzenił się w branży kryptograficznej. Spojrzenie na większość pulpitów nawigacyjnych pokazuje, że większość tokenów kryptograficznych nadal rosła w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.