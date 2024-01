Szanghaj dokonuje pierwszego na świecie rozliczenia transgranicznego z wykorzystaniem cyfrowego juana

Oddział Banku Chińskiego w Szanghaju pomyślnie zrealizował płatność na kwotę 100 milionów juanów (14 milionów dolarów) przy użyciu swojej cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), e-CNY. Źródła lokalne wskazują, że rozliczenia zagraniczne w zakresie złota przeprowadzono za pośrednictwem Międzynarodowej Rady Giełdy Finansowej w Szanghaju. Rozstrzygnięcie nastąpiło 20 grudnia.

Rzecznik Bank of China tak skomentował pomyślne ugodę:

Konto zapewni środki finansowe, aby wesprzeć dogłębną realizację w Szanghaju pilotażowej strategii promocji strefy wolnego handlu oraz promować jakość i unowocześnianie międzynarodowego centrum handlu.

To kamień milowy jest znaczący dla Bank of China Shanghai, który znalazł się na pierwszej linii frontu w pilotażowych testach e-CNY. Wdrożenie e-CNY wzmacnia pilotażową strategię promocji strefy wolnego handlu w Szanghaju, ponieważ Szanghaj stara się stać się międzynarodowym centrum handlu. W ostatnim czasie bank umożliwił import rudy żelaza do Chin za pomocą cyfrowej waluty.

Globalne testy e-CNY CBDC w celu zwiększenia adopcji

Chiny intensyfikują eksperymenty z e-CNY, mimo że kraj stara się uwolnić od zależności od dolara. Podczas globalnych testów pilotażowych 1 grudnia Chiny podpisały memorandum o wartości 400 milionów dolarów ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w sprawie współpracy CBDC. Chiny współpracowały również z kilkoma instytucjami, w tym z brytyjskim gigantem bankowym Standard Chartered, w zakresie testów e-CNY.

Niedawno Chiny udostępniły najnowszą wersję aplikacji cyfrowego juana. Zaktualizowana wersja oferuje ulepszone funkcje i umożliwia użytkownikom podłączenie kart debetowych i osobistych kont bankowych w celu zakupu cyfrowej waluty.

Prezydent Chin Xi Jinping stanowczo wspierał CBDC, wierząc, że są one kluczem do odblokowania płatności transgranicznych. Wsparcie nadeszło pomimo twardego stanowiska kraju w sprawie aktywów cyfrowych, który wprowadził zakaz transakcji kryptowalutami w 2021 r. Od lipca tego roku wartość transakcji e-CNY przekroczyła 1,8 biliona juanów (250 miliardów dolarów) od czasu jego uruchomienia niecałe dwa lata temu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.