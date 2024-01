Prognozy kursów kryptowalut: Shiba Memu, Bitcoin SV (BSV), BNB

Kryptowaluty były w tym tygodniu stosunkowo zróżnicowane w środowisku o niskim wolumenie, gdy trwały święta Bożego Narodzenia. Bitcoin utrzymywał się na stałym poziomie powyżej 42,000 USD, podczas gdy Solana i jej tokeny ekosystemu odetchnęły. Łączna kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut wzrosła do ponad 1,7 bln USD.

Najbliższe tygodnie będą ważne, ponieważ rozpoczyna się Efekt Stycznia. Jest to sytuacja, w której aktywa finansowe, takie jak akcje i kryptowaluty, rosną na początku roku. Istnieje również prawdopodobieństwo, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdzi Bitcoin ETF.

W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najpopularniejszych kryptowalut, takich jak Shiba Memu, Bitcoin SV i BNB.

Prognoza Shiba Memu

Shiba Memu, jedna z najlepiej radzących sobie przedpremierowych kryptowalut, znajduje się w centrum uwagi po zakończeniu okresu przedsprzedaży. Był to udany okres, w którym deweloperzy zebrali ponad 4,9 mln USD w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wraz z zakończeniem przedsprzedaży istnieje prawdopodobieństwo, że osiągną swój cel wynoszący 5 mln USD.

Shiba Memu to kryptowaluta, która ma stać się kolejną wielką rzeczą w branży monet meme. Stara się to zrobić, będąc na przecięciu szybko rozwijających się branż memów i sztucznej inteligencji (AI).

Podczas gdy większość dużych monet, takich jak Bitcoin i Ethereum, wzrosła w 2023 roku, zostały one prześcignięte przez większość monet meme. Dziś tokeny meme, takie jak Pepe, Bonk i Grok, mają łączną kapitalizację rynkową w wysokości ponad 1 mld USD. Po drodze te tokeny, z których większość nie ma żadnej użyteczności, stworzyły wielu milionerów.

Z drugiej strony branża sztucznej inteligencji (AI) zmieniła świat, a platformy takie jak ChatGPT, Grok i Anthropic zarabiają miliony dolarów miesięcznie. Wartość OpenAI, twórcy ChatGPT, wyceniana jest na ponad 100 mld dolarów.

Shiba Memu będzie wykorzystywać funkcje sztucznej inteligencji, takie jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP), analiza nastrojów i rozpoznawanie obrazów, aby tworzyć ekscytujące materiały marketingowe w celu zwiększenia popularności wśród fanów kryptowalut.

Trudno jest teraz przewidzieć cenę Shiba Memu, ponieważ token nie został jeszcze uruchomiony. Jednak jego uruchomienie zbiegnie się w czasie z licznymi czynnikami, takimi jak spadająca inflacja, obniżki stóp procentowych, zatwierdzenie Bitcoin ETF i halving Bitcoina. Oznacza to, że może on dołączyć do trwającego rajdu kryptowalut. Token Shiba Memu możesz kupić tutaj.

Prognoza ceny Bitcoin SV

Cena Bitcoin SV (BSV) poszybowała pionowo w środę, nawet gdy BTC pozostawał pod presją. Wzrosła ona do wielomiesięcznego maksimum na poziomie 69,62 USD, co stanowiło 280% powyżej najniższego punktu w 2022 roku. W miarę wzrostu moneta przeskoczyła powyżej kluczowych poziomów wsparcia na poziomie 55,36 USD i 58,70 USD, najwyższych wahań z 9 listopada i 21 października.

Bitcoin SV przesunął się powyżej 50-dniowej i 100-dniowej średniej kroczącej, co jest byczym znakiem. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że moneta utworzy w najbliższych dniach byczą flagę lub proporczyk. Utworzył się bowiem już biegun tej formacji.

Jeśli tak się stanie, moneta będzie miała bycze wybicie, gdy kupujący będą celować w kluczowy punkt oporu na poziomie 80 USD.

Prognoza kursu BNB

W ciągu ostatnich kilku dni cena BNB również dokonała byczego wybicia w ciągu ostatnich kilku dni. Wzrosła w ciągu ostatnich dwóch dni z rzędu i osiągnęła najwyższy poziom od 29 maja. Moneta zmieniła kluczowy poziom oporu na 271,90 USD w poziom wsparcia.

Cena BNB utworzyła formację złotego krzyża, która jest byczym znakiem. Formacja ta tworzy się, gdy 50-dniowa i 200-dniowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) krzyżują się. Wskaźnik siły względnej (RSI) przesunął się do skrajnego punktu wykupienia na poziomie 80.

W związku z tym moneta prawdopodobnie wycofa się i prawdopodobnie ponownie przetestuje wsparcie na poziomie 271 USD. BNB następnie odbije się i ponownie przetestuje opór na poziomie 350 USD, najwyższym punkcie w kwietniu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.