Skala szarości zbliża się do konwersji funduszu, ponieważ spełnia regułę gotówkową SEC

Grayscale złożył poprawiony wniosek S-3 w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), przygotowując się do zatwierdzenia przekształcenia swojego Bitcoin Trust w fundusz notowany na giełdzie (ETF). Zmienione zgłoszenie spełnia żądania SEC dotyczące wykupu gotówkowego w porównaniu z transakcjami rzeczowymi. Zgłoszenie brzmi częściowo:

Fundusz obecnie akceptuje zamówienia gotówkowe. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych produktów będących przedmiotem obrotu giełdowego Bitcoin na rynku kasowym, Trust nie jest obecnie w stanie tworzyć i umarzać akcji w drodze transakcji niepieniężnych z Autoryzowanymi Uczestnikami…

Posunięcie Grayscale podąża za innymi spółkami, które w swoich zgłoszeniach typu spot Bitcoin ETF spełniły żądania SEC dotyczące wykupu gotówki. W zeszłym miesiącu BlackRock zaktualizował swój spot ETF, aby rozwiać obawy organu regulacyjnego.

W modelu kasowym fundusze ETF będą wymieniać akcje ETF na gotówkę. Model różni się od modelu tradycyjnego, w którym animatorzy rynku wymieniają aktywa bazowe na akcje ETF. W rezultacie SEC faworyzowała model gotówkowy ze względu na obawy związane z ryzykiem rynkowym i manipulacją. Kontrowersyjne jest to, że zmienione zgłoszenie Grayscale eliminuje zrzuty powietrzne i forki blockchain z listy korzystnych produktów.

Duży krok w kierunku zatwierdzenia spotowego funduszu ETF Bitcoin

Analitycy uważają, że zmienione zgłoszenie Grayscale uprzedza ostateczną zgodę SEC na spotowy fundusz ETF na Bitcoin. Starszy analityk ETF w Bloomberg, Eric Balchunas, twierdzi, że złożenie wniosku stanowi ostatni krok w przekształceniu funduszu Bitcoin Trust (GBTC) należącego do firmy Grayscale w celu wykrywania ETF.

Grayscale finally surrendering to cash-only creations, was a big holdout. Pretty sure they have an AP agreement (a crucial last step) so that would check all the boxes. That said, still a mystery whether they will be allowed to go on day one of the Cointucky Derby https://t.co/Wm7TfD3zkP — Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 26, 2023

Jednakże Bryan Armour, analityk ETF w Morningstar uważa, że model wykupu środków pieniężnych uczyniłby go kosztownym dla inwestorów typu spot ETF ze względu na wyższe koszty transakcji.

Tymczasem inwestorzy przygotowywali się do zatwierdzenia pierwszego spotowego funduszu ETF na Bitcoin w 2024 r. Stopa dyskontowa GBTC firmy Grayscale maleje, wskazując na zwiększony apetyt na akcje GBTC w miarę, jak rynek nabiera optymizmu co do konwersji funduszu. Bitcoin (BTC) również stale rośnie, osiągając maksimum na poziomie ponad 44 000 dolarów, po czym nieznacznie osłabnie.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.