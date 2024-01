OKX usunie z listy pary spot dla monet zapewniających prywatność XMR, ZEC i DASH

Giełda kryptowalut OKX ogłosiła wycofanie z listy kilku monet zorientowanych na prywatność, w tym Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC) i Horizen (ZEN).

Inne tokeny, które mają zostać usunięte z listy, to Fusion (FSN), międzyłańcuchowy ekosystem transakcji finansowych; ZKSspace (ZKS) rozwiązanie warstwy 2 oparte na ZK; moneta memowa ILCAPO (CAPO) i token produktów strukturyzowanych DeFi PowerPool Concentrated Voting Power (CVP).

„Aby utrzymać solidne środowisko handlu kasowego, stale monitorujemy wyniki wszystkich notowanych par handlowych i regularnie sprawdzamy ich kwalifikacje do notowań. W oparciu o opinie użytkowników i wytyczne dotyczące usuwania/ukrywania tokenów OKX, usuniemy kilka par handlowych, które nie spełniają naszych kryteriów notowań” – napisała giełda w ogłoszeniu opublikowanym 29 grudnia 2023 r.

W szczególności giełda zakończy obsługę transakcji spot dla KSM-USDC, FLOW-USDC, JST-USDC, KNC-USDC, ANT-USDC, FSN-USDT, ZKS-USDT, CAPO-USDT, CVP-USDT z dniem 4 stycznia 2024 r. Tymczasem XMR-BTC, XMR-ETH, XMR-USDT, XMR-USDC, DASH-BTC, DASH-USDT, ZEC-BTC, ZEC-USDT, ZEC-USDC, ZEN-BTC i ZEN-USDT zostaną wycofane z giełdy 5 stycznia 2024 r.

Użytkownikom zalecono anulowanie wszelkich zleceń związanych z określonymi parami handlowymi przed datą wycofania z notowań. Jeżeli tak się nie stanie, giełda automatycznie je anuluje.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

W związku z tym giełda zawiesiła wpłaty dla wspomnianych kryptowalut i wstrzyma wypłaty 5 marca 2024 r. o godzinie 8:00 czasu UTC.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Wycofanie z giełdy w związku z naciskiem na przestrzeganie przepisów

Copy link to section

Wycofanie przez OKX powyższych monet z giełdy nie jest pierwszym takim posunięciem. W ciągu ostatnich kilku miesięcy platforma usunęła kilka par handlowych, co odzwierciedla szersze dążenie do zapewnienia zgodności na całym rynku.

Giełdy kryptowalut, w tym Binance, ogłosiły wycofanie z notowań kilku par transakcji spot i futures.

Stało się tak, ponieważ wiele platform handlu i wymiany kryptowalut ubiega się o licencje i je nabywa w wielu jurysdykcjach. Na przykład Coinbase otrzymała niedawno licencję VASP we Francji, ponieważ chce rozszerzyć swoje usługi i produkty w UE.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.