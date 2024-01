SEC może powiadomić emitentów Bitcoin ETF o swojej zgodzie już w przyszłym tygodniu: Reuters

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) może powiadomić podmioty ubiegające się o fundusze typu spot Bitcoin ETF o ukłonie organu regulacyjnego w stronę ich propozycji już we wtorek przyszłego tygodnia, podała agencja Reuters w raporcie z soboty 30 grudnia.

To zaledwie kilka dni do przewidywanego terminu 10 stycznia 2024 r., w którym SEC musi opublikować decyzję w sprawie wniosku ARK Invest i 21Shares.

Firmy przesyłają ostateczne zmiany przed zatwierdzeniem kasowego funduszu ETF Bitcoin

Dzisiejsze raporty ukazały się zaledwie dzień po tym, jak BlackRock, ARK Invest i 21 Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Valkyrie, WisdomTree, Bitwise, Franklin Templeton i VanEck złożyły ostateczne poprawki do swoich zgłoszeń S-1. SEC wyznaczyła piątek jako ostateczny termin składania przez wnioskodawców ostatecznych poprawek określających szczegóły, takie jak opłaty i „upoważnieni uczestnicy” (AP).

BlackRock wskazał JPMorgan i Jane Street jako swoich autoryzowanych uczestników, natomiast Fidelity i WisdomTree ujawniły Jane Street jako wyznaczonego brokera swoich ETF-ów. Invesco wybrało Virtu i JPMorgan.

Jeśli chodzi o opłaty, Invesco Galaxy wskazało zerową opłatę przez sześć miesięcy i pierwsze 5 miliardów dolarów swojego funduszu ETF Bitcoin. Jednakże opłata sponsorska wynosi 0,59%, podczas gdy opłata Fidelity jest znacznie niższa i wynosi 0,39%.

Innym kluczowym szczegółem był poprawiony S-1 Bitwise, który stwierdzał, że anonimowy podmiot zainwestuje w swój Bitcoin ETF (BITB) kwotę 200 dolarów – znacznie więcej niż 10 milionów dolarów w przypadku BlackRock.

Ostatnie komentarze dyrektora generalnego JPMorgan Jamiego Dimona

Jako szczegóły dotyczące „autoryzowanych uczestników”, które zasadniczo odnoszą się do uznanej firmy wybranej do kierowania przepływem środków dla ETF, wyróżniała się jedna rzecz: JPMorgan.

Bank jest największym wyznaczonym uczestnikiem nie tylko funduszu ETF Bitcoin firmy BlackRock, ale także innych wnioskodawców. Jednak stanowisko dyrektora generalnego JPMorgan Jamiego Dimona w sprawie Bitcoina i kryptowalut dotyczyło tego, jak ta klasa aktywów jest dla przestępców. Zaledwie kilka temu szef JPMorgan powiedział , że „zamknąłby” kryptowaluty, gdyby był rządem.

Powiedział prawodawcom podczas przesłuchania w Senacie na początku tego miesiąca:

„Zawsze byłem głęboko przeciwny kryptowalutom, Bitcoinowi itp.… to prawdziwy przypadek użycia dla przestępców, handlarzy narkotyków, prania brudnych pieniędzy i unikania podatków. Taki pożytek.”

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.