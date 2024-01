Shiba Inu (SHIB) robi furorę dzięki rosnącemu wskaźnikowi wypalenia SHIB i imponującemu wzrostowi ceny o 28,30% w ciągu ostatniego miesiąca. Chociaż skutki tempa spalania są nadal niewielkie, to przynajmniej moneta meme ma do pokazania pewne profity.

Tymczasem na rynku pojawia się całkiem nowy gracz, moneta meme Meme Moguls, która staje się alternatywą dla fenomenu Shiba Inu.

Zwiększenie szybkości spalania Shiba Inu

Shiba Inu, uznawana za jedną z wiodących monet meme w przestrzeni kryptowalut, doświadczyła godnego uwagi wzrostu ceny o 28,30% w ciągu ostatniego miesiąca. Pomimo niedawnego spadku o 0,56% w ciągu ostatnich 24 godzin, odporność Shiba Inu z 30% zwyżką w ciągu ostatniego roku przyciągnęła uwagę entuzjastów kryptowalut na całym świecie.

Wykres kursu Shiba Inu

Wzrostowi temu towarzyszy fascynujący rozwój — tempo spalania SHIB gwałtownie wzrosło do zdumiewającego poziomu 2752,41%. Od chwili rozpoczęcia spalania 410,698 bln tokenów wzbudziło ciekawość wśród traderów i inwestorów. Znaczące transakcje spalania z poszczególnych adresów, w połączeniu z integracją Shibarium, rozwiązania warstwy 2 zbudowanego na Ethereum, przyczyniły się do ewolucji użyteczności Shiba Inu poza jego pochodzeniem z memów.

Ogólna trajektoria Shiba Inu pozostaje pozytywna po tym, jak integracja Shibarium rozszerzyła użyteczność Shiba Inu, ułatwiając NFT, aplikacje metaverse i gry. Shibarium przetwarza ponad 7,8 mln transakcji dziennie, szczycąc się 1,3 mln unikalnych adresów portfeli.

Meme Moguls: wschodząca alternatywa dla monet meme

Pośród niezwykłej podróży Shiba Inu, na arenę kryptowalut wkroczył nowy pretendent – Meme Moguls. Projekt, pozycjonowany jako alternatywa dla Shiba Inu, nabiera rozpędu w miarę jak jego przedsprzedaż nabiera tempa.

Czym jest Meme Moguls?

Meme Moguls jest pierwszą na świecie platformą giełdową i rynkiem akcji opartym na memach, oferującą użytkownikom wyjątkową możliwość zaangażowania się w aktywa inspirowane memami.

Platforma wprowadza wciągającą grę typu play-to-earn, która zanurza graczy w fantastycznym świecie handlu na rynku memów. Umożliwia ona użytkownikom kupowanie, sprzedawanie i handlowanie aktywami memów, podobnie jak w przypadku tradycyjnego handlu akcjami i kryptowalutami.

Dzięki strategii przedsprzedaży mającej na celu stworzenie 100 milionerów w ciągu pierwszych 3 miesięcy od uruchomienia, Meme Moguls ma być kolejnym tokenem, który wzrośnie 100-krotnie, podobnie jak Pepe, Shiba Inu czy Dogecoin.

Aby zachęcić uczestników, Meme Moguls oferuje ekskluzywne nagrody, tętniącą życiem społeczność do zaangażowania oraz unikalne NFT zdobywane dzięki osiągnięciom w grze. Trwające etapy przedsprzedaży tokenów MGLS obejmują również rozdanie 10,000 USD dla najbardziej aktywnego użytkownika na Twitterze pod koniec każdego etapu oraz wzrost ceny na początku każdego etapu.

W momencie publikacji tego artykułu przedsprzedaż znajdowała się na trzecim etapie i zebrała już 1,155,658 USD. Jeden MGLS kosztował 0,0025 USD. W przedsprzedaży można wziąć udział odwiedzając ich oficjalną stronę internetową.

Podsumowanie

Podczas gdy Shiba Inu kontynuuje swoją trajektorię wzrostową, a Meme Moguls wyłania się jako potężna alternatywa w krajobrazie kryptowalut meme, nadchodzący rok może okazać się dynamiczny dla aktywów opartych na memach.

Jednak niezależnie od wyboru monety meme inwestorzy powinni zachować czujność ze względu na niezwykle niestabilny charakter rynku kryptowalut.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.