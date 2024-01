Czołowa memiczna kryptowaluta, Dogecoin, nadal odnotowuje znaczące wahania, sygnalizując zmienność rynku kryptowalut. Pomimo spadków wartości, spowodowanych reakcją inwestorów i zmieniającą się dynamiką rynku, analitycy wierzą, że DOGE i nowy uczestnik Shiba Memu (SHMU) rozkwitną w 2024 roku.

Dogecoin spogląda na rekordowe poziomy

Copy link to section

Wiodący token meme, Dogecoin, zmagał się z trudnościami, a jego cena spadła o ponad 16% w ciągu ostatnich 21 dni. Trend ten pojawił się po tym, jak DOGE nie zdołał pokonać poziomu 0,11 USD. Pomimo znaczących trendów spadkowych, altcoin walczył o utrzymanie swoich działań cenowych poza podłogą wsparcia na poziomie 0,087 USD.

Co więcej, DOGE wydaje się być gotowy do odbicia w kierunku 0,15 – 0,20 USD. Big Chonics, uznany ekspert w dziedzinie technologii, ujawnił, że Dogecoin drukuje wzór flagi byka, który może katalizować szybkie trendy wzrostowe do wyższych szczytów.

Analityk Jackis z Because Bitcoin stwierdził również, że każdy cykl DOGE był nieco podobny, dodając, że rosnące spekulacje, że X Elona Muska zintegruje token z usługami płatniczymi, napędzą DOGE w 2024 roku. Jackis wierzy, że może to być to, na co czeka token meme, aby wzrosnąć do 1 USD.

Each cycle kinda different and yet also kinda same ✍️



Here is the $DOGE time + percentage drop comparison. Will it go to 1$ this cycle? Maybe, let's find out



But good to note that @elonmusk announced that X will launch payment services in 2024! ✍️ https://t.co/LrHJv5wui5 pic.twitter.com/VujXSLDP8M — JACKIS (@i_am_jackis) December 29, 2023

Utrudniający sukces Shiba Memu

Copy link to section

Shiba Memu zdominowała przestrzeń monet memowych dzięki swojej unikalnej narracji i masowej przedsprzedaży – zebrała do tej pory ponad 4,9 miliona dolarów. Altcoin plasuje się wśród najlepszych aktywów w przedsprzedaży z potencjałem do wzrostu w 2024 r. Projekt wykorzystuje oprogramowanie AI w celu zwiększenia jego możliwości marketingowych, mając na celu wykładniczy wzrost i wiodącą pozycję na rynku kryptowalut.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Sukces przedsprzedażowy Shiba Memu wskazuje na zaufanie inwestorów do tokena. SHMU prawdopodobnie eksploduje, gdy monety memowe będą przygotowywać się do przewodzenia nadchodzącemu szerokiemu wzrostowi rynkowemu. Niemniej jednak Shiba Memu pozostaje podatna na dzikie wahania. Dlatego entuzjaści powinni stosować taktykę zarządzania ryzykiem, aby uniknąć ogromnych strat.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

SHMU oczekuje na notowania giełdowe, które mogą wywołać znaczny wzrost cen w miarę dobiegania końca przedsprzedaży.

Utrudniony sukces Shiba Memu

Copy link to section

Shiba Memu zdominował przestrzeń monet meme dzięki unikalnym narracjom i ogromnej przedsprzedaży – do tej pory zebrał ponad 4,9 mln USD. Altcoin plasuje się wśród najlepszych aktywów w przedsprzedaży z potencjałem do wzrostu w 2024 roku. Projekt wykorzystuje oprogramowanie AI w celu zwiększenia swoich możliwości marketingowych, dążąc do wykładniczego wzrostu, aby stać się liderem na rynku kryptowalut.

Sukces przedsprzedaży Shiba Memu wskazuje na zaufanie inwestorów do tokena. SHMU prawdopodobnie eksploduje, gdy monety meme przygotowują się do przewodzenia nadchodzącemu szerokiemu wzrostowi na rynku. Niemniej jednak Shiba Memu pozostaje podatny na dzikie wahania. Dlatego entuzjaści powinni stosować taktykę zarządzania ryzykiem, aby uniknąć poniesienia poważnych strat.

Więcej informacji o SHMU można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.